«Приходится добавлять крепкое словцо, чтобы тебя послушали». 24-летняя жительница Слуцка рассказала, как строит дороги

24-летняя Янина Комиссарова выбрала себе совсем не женскую профессию — вот уже больше года она строит дороги. В интервью «Кур'еру» девушка рассказала, как попала в профессию и как реагируют мужчины, когда узнают, кем она работает.

Родом Янина Комиссарова из посёлка Лиозно Витебской области. Говорит, что ещё со школьных лет «дружила» с математикой и физикой. И в основном с парнями. «В деревне было мало девчонок, поэтому я с детства привыкла вращаться среди ребят», — объясняет она.

«Возьмёте специалиста — молодого, но амбициозного?»

Говорит, что выбор про­фессии был не случайным. Так сказать, пошла по стопам старшей сестры, которая работает в дорожном ремонтно-строительном управлении. Правда, она бухгалтер, а вот Янина решила стать инженером. Свой выбор объясняет так: «Я никогда не была девочкой до мозга костей».

Определившись со специальностью, она поступила в Белорусско-Российский университет на кафедру «Автомобильные дороги». Затем пяти лет учёбы ей показалось мало, и она пошла в магистратуру изучать общее строительство.

«Когда настало время отработки, то на распределение я не надеялась и решила самостоятельно искать работу. Искала там, где меня возьмут. Целенаправленно шла на линию, поскольку не хотела сидеть в кабинете, — рассказывает Янина. — Нашла вакансию в Слуцке в дорожно-эксплуатационном управлении, но немного опоздала — по приезде свободных мест уже не было. Не отчаявшись, я спросила, какие ещё есть строительные организации в Слуцке.

Так я очутилась в ДСУ № 9 ОАО «Дорожно-строительный трест № 5″. Придя туда, прямо спросила: возьмёте молодого специалиста без опыта работы, но амби­циозного и стремящегося к знаниям и делу? Они сразу отве­ти­ли, что возьмут. Я попросила время подумать и отправилась домой. Через две недели я вернулась в Слуцк».

Так уже больше года Янина работает дорожным мастером и планирует продолжать заниматься тем, что делает. Говорит, что уже даже есть чем гордиться.

«На работе могу и благим матом поорать»

«Конечно, как и во всех сферах, мне понадобилось время, чтобы влиться. Теперь же мне могут поручить серьёзную работу. Сначала меня от­правили на реконст­рукцию участка автомобильной дороги Р80, где ремонтировали объездную дорогу. А вот недавно завершили проект, которым я по-настоящему горжусь: сама построила первый трубопровод в Любани. Это первая серьёзная работа, которую мне доверили», — говорит собеседница.

Кстати, адаптироваться пришлось не только нашей героине, но и её коллегам. По её словам, мужчины не привыкли, что женщина может быть с ними наравне.

«Я спрашивала у коллег, как они восприняли моё появление. Ответили, что странно, но решили дать шанс. Мол, посмотрим, что из этого получится, — улыбается Янина. — Думаю, я стала „своей“, когда начала разговаривать с коллегами на одном языке. На это ушло примерно полгода. Нужно понимать, что это их мир, их работа, и даже их лексика. Это с вами я культурно разговариваю, а на работе могу и благим матом поорать, без этого никуда. Приходится добавлять крепкое словцо, чтобы тебя послушали, что ты говоришь. Потому что, как мне кажется, мужчины не привыкли, что женщины тоже могут решать, руководить».

Янина добавляет, что с удивлением и стереотипами ей приходится сталкиваться каждый раз при смене объекта.

«Когда приезжаем на новый объект, то всегда ловлю взгляды, которые говорят сами за себя: девочка, что ты здесь забыла?

Спустя неделю или две все понимают, что девочка находится на своём месте и знает, что делает. Вот тогда начинают относиться серьёзно. На объекте в основном работает около 25 человек, и среди них я единственная женщина».

«Я действительно кайфую от того, что делаю»

Отвечая на вопрос, как родные и знакомые отнеслись к её выбору профессии, Янина говорит: «Если бы вы увидели меня вживую и пообщались, то вас бы не удивил мой выбор профессии». Стоит отметить, что даже по телефону слышно, что это девушка со стержнем.

«Мама, конечно же, до сих пор переживает: поела ли я, тепло ли одета. Но вот мой выбор профессии она поддержала. Она же знала, кто её дочь. Она рада за меня, потому что видит, как у меня горят глаза на работу, — рассказывает Янина. — Я ни разу не пожалела, что пошла в эту профессию. Вот говорю вам и улыбаюсь. Я действительно кайфую от того, что делаю. Ни разу за весь год я не проснулась с мыслью, что не хочу идти на работу. Хотя всякое бывало. Приходилось вставать в пять утра и два часа добираться до объекта. Были трудности, над которыми нужно было поломать голову, иногда даже работа снилась. Не хочу зарекаться, но пока я занимаюсь любимым делом».

Янина отмечает, что эта работа не для слабаков, поскольку круглый год нужно быть на дороге: и в жару, и в холод. К тому же не всегда есть возможность съесть тёплый обед, а иногда может не быть и туалета. «Но с моим появлением в бригаде теперь туалет сразу привозят с вагончиком на объект. Думаю, коллегам со мной повезло», — улыбается собеседница.

В свободное время героиня любит гулять по городу. Говорит, что за два месяца обходила весь Слуцк.

«Слуцк для меня как маленький Витебск, а Витебск — это маленький Питер. У меня остался ещё один год отработки в вашем городе. Не могу зарекаться, что я буду делать дальше и где я буду. Но хочется пустить корни. И Слуцк мне нравится. Это тихий, спокойный и чистый город. Мне здесь хорошо», — говорит Янина.

Наталия Жаврид







