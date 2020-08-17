Власти планируют встретиться с инициативной группой случчан. Пишите, какие вопросы можно обсудить

Отдел новостей
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Группа инициативных граждан сообщила «Кур'еру», что Андрей Янчевский, председатель Слуцкого райисполкома, готов пообщаться со случчанами.

Планируется, что на встрече будет 20 человек, а также Александр Голиков, начальник Слуцкого РОВД, Василий Жицкий, прокурор Слуцкого района.

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Предварительно встреча запланирована на вторник, 18 августа. Формат и место — оговариваются.

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