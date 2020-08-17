Социальное предпринимательство отличается от любого другого бизнеса, и не все знают, что это такое. Случчанка Наталья Бартошик рассказала «Кур'еру», как пыталась развивать свой социальный проект и как училась на социального предпринимателя. Она поделилась своим мнением, какой опыт успешен в Беларуси, а какой — нет и почему.

«Социальное предпринимательство заинтересовало меня три года назад, когда я побывала в большом финале конкурса предпринимательских идей в Минске. Там познакомилась с бизнес- идеями участников и их защитой, — рассказала Наталья Бартошик. — Затем была на 2-м форуме социального бизнеса Беларуси, где шёл обмен лучшими практиками и обсуждение того, как бизнес участвует в решении социальных и экологических проблем. Под влиянием этих событий возник и мой проект, с которым я поступила в школу социального предпринимательства Good Impact.

Что такое социальное предпринимательство

Социальное предпринимательство — это предпринимательская деятельность, направленная на решение или смягчение социальных проблем. Такое определение даёт этому явлению российский фонд «Наше Будущее». Эти люди создают бизнес не только для получения прибыли, но и для решения проблем людей.

Любой бизнес, и социальный в том числе, начинается с выдвижения идеи и исследования платёжеспособности заказчиков. Если у потенциальных клиентов нет желания или возможности платить — стоит ли начинать дело?

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Какой социальный бизнес успешен в Беларуси

В Беларуси существует девять типов социальных предприятий. В процессе обучения нас познакомили с работой нескольких успешных бизнесов.

Предприятие «Арт Идея» в Минске, созданное Наталией Амплеевой, выросло из её личного опыта ухода за собственным больным ребёнком. Она стала инициатором создания коммерческого предприятия, цель которого — создание специализированных рабочих мест для людей с инвалидностью и нарушениями развития. Она даёт работу молодым людям с ограниченными возможностями. Они выпускают полиграфическую и сувенирную продукцию.

Екатерина Коврова открыла предприятие «Нашы майстры», где работают люди с алкогольной зависимостью. Социальная мастерская по производству гипсовых фигур стала работой и домом для отцов и матерей, решивших начать новую жизнь, а также местом, где можно получить консультацию людей, преодолевших алкогольную зависимость. Работники мастерской получают конкурентную зарплату.

Евгения Руднева занялась экологическим проектом «Пастернак», он объединяет любителей здорового образа жизни.

Все успешные предприниматели советуют быть напористыми и активно продвигать свою идею. Они уверены в будущем социального предпринимательства в Беларуси.

Какие проекты предлагают социальные предприниматели

В школе социального предпринимательства из 72 участников от Минской области до финала дошло 10 проектов. Они были разные:

обустройство гаража для велосипедов,

создание обучающего центра в деревне,

изготовление и продажа аксессуаров с белорусской символикой,

помощь семьям, где есть дети с губной расщелиной,

сервис для поиска профессиональных сиделок,

помощь в общении родителей с детьми,

создание экзоскелетов,

обучение пошиву одежды,

утилизация некондиционных стройматериалов,

музей деревни.

По опыту участников наиболее успешными в Беларуси являются проекты экологической и медицинской направленности. Социальные предприниматели работают с людьми разных возрастов с ограниченными физическими возможностями: обучают их профессиям, организуют досуг.

Где взять стартовый капитал

Готового рецепта, где взять средства для старта и развития проекта, никто не даст. Бизнес-тренеры отмечают, что нужно создавать потребительский продукт, который можно продавать сразу.

Один из способов найти средства на открытие — получение грантов от разных фондов. Но нужно учесть, что не каждый грант предусматривает статьи на выплату 13% подоходного налога. Так, грант Фонда поддержки местных сообществ, который я выиграла для открытия музея в деревне Городище, не предусматривал суммы на налоги, мне их пришлось выплатить из своего кармана.

Одна коллега пыталась собрать деньги на краудфандинговой платформе, но помешала пандемия и арест руководителя MolaMola. Другая вошла в финал конкурса социальных проектов Social Weekend, где привлекаются денежные средства бизнеса (фандрайзинг). Она получила годовой хостинг от hoster. by, консультации по юридическим вопросам от COBAL.

В Беларуси, где нет государственной поддержки социального предпринимательства, самый надёжный способ сделать предприятие устойчивым — это полагаться на собственные ресурсы.

Кто помогает социальному бизнесу в других странах

В России, например, по инициативе президента существует пакет поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) и волонтёров. Предусматриваются дополнительные выплаты сотрудникам социальных учреждений, грантовая поддержка волонтёров, прямая поддержка НКО для выплаты зарплат.

В Эстонии законы помогают некоммерческим и негосударственным организациям получить финансовую устойчивость. В Беларуси нет закона о социальном предпринимательстве и нет государственной помощи.

Важна личность создателя проекта

Главный носитель идеи — это основатель, его никто не может заменить. Чтобы собрать команду, нужны мотивы и стимулы. Лидер собирает людей по объявлению на видном месте, через соцсети, обзванивает, пишет пригласительные письма. Как правило, откликаются единицы. У команды должна быть единая цель, достигнуть её стремится каждый. Когда люди увидят эффект от проектной инициативы, то подтянутся другие. Активистам, если деятельность проекта решает проблемы широкого круга людей, удаётся собрать финансовые и нефинансовые ресурсы от сообщества.

Развитие каких направлений возможно в Слуцке

Собственную нишу в социальном бизнесе найти не сложно, труднее реализовать. В Слуцком районе леса загрязнены пластиком, бытовыми отходами. В деревнях отсутствует раздельный сбор мусора. Это повод задуматься о бизнесе по сбору бытовых отходов, продаже ненужной одежды, вещей. Много идей для работы с пенсионерами. Сценарий жизни, созданный обществом для этих людей, уже неактуален. Нужны новые формы досуга и развития личности с людьми, получающими пенсию. Не заполнены все ниши в образовании: дополнительное образование ребят и педагогов, особенно на селе.

Мои представления о социальном предпринимательстве до учёбы и после очень изменились.

Теперь я чётко знаю: прежде чем начинать социальный проект, нужно понять, сможешь ли заработать на свои базовые потребности.

Анализируя сейчас проект развития музея в деревне Городище, вижу, что он не имеет перспектив без поддержки государства. Здание и территория музея принадлежат государству. Нет широкой заинтересованности местного сообщества. Инициатива и волонтёрство не имеют систематической материальной и моральной государственной поддержки. Вероятно, этот проект как социальный со временем самоликвидируется.

Ранее на KURJER.INFO: В Городище под Слуцком создан музей. Почему он не работает