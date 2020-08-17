Представители райисполкома четыре дня будут встречаться с жителями Слуцка и района

Встречи с представителями Слуцкого райисполкома будут проходить с 18 по 21 августа. Об этом сообщает «Слуцкий край».
Встречи будут организованы в районной центральной библиотеке (ул. Копыльская, 2а, 1-й этаж). Получить ответы на все интересующие вопросы случчане смогут с 18.00 до 19.00.
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Пусть рассмотрят вопрос трансфера власти от мэра к политвязню Воуке Неронскому и о назначении начальником ГрОВД спадара политвязня Амельковича. Идеологию пусть трансфируют завучу гимназии 2 за"гражданский подвиг".Образование отдадим кому? Кто у нас за Свету голосовал? Корреспонденту"Нашага часу".О! соц сферу надо поручить комментатору Фактору .Он тут говорил (говорил говорил), что Янине Баранниковой из-за президента не хватает на детское питание. И если он не достанет ей дешевого детского питания пусть его ждет судьба Чаушеску. Адериху с технологом трансферируем в редакторов"шляха ильича" и Слуцк ТВ-ведь они только способны"говорить правду" и ничего не боятся. И можете быть уверены, граждане, — вы дождетесь так желаемых вами перемен. БЧБ флаг вам в руки.