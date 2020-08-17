Представители райисполкома четыре дня будут встречаться с жителями Слуцка и района

Встречи с представителями Слуцкого райисполкома будут проходить с 18 по 21 августа. Об этом сообщает «Слуцкий край».

Встречи будут организованы в районной центральной библиотеке (ул. Копыльская, 2а, 1-й этаж). Получить ответы на все интересующие вопросы случчане смогут с 18.00 до 19.00.