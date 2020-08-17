В Слуцке работники сахарорафинадного комбината предупредили руководство о забастовке. Какие требования они озвучили

Работники Слуцкого сахарорафинадного комбината сегодня, 17 августа, провели общее собрание коллектива. Директор на нём не присутствовал (по словам участников собрания, его не смогли найти).

Как рассказали «Кур'еру» рабочие комбината, они будут выдвигать требования как по ситуации в стране, так и по проблемам своего предприятия. В случае невыполнения этих требований обещают начать забастовку.

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Работники ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» требуют:

Прекратить противоправные действия силовых структур. Немедленно освободить всех политических заключённых и задержанных на акциях протеста. Ухода в отставку президента Беларуси Лукашенко и главы ЦИК Ермошиной. Проведения новых честных, открытых выборов президента. Пересмотра всех дел по экономическим преступлениям.

Это требования, касающиеся сложившейся ситуации в стране.

Работники комбината также потребовали:

Освободить с занимаемой должности директора Белого А.А. за неоднократные угрозы увольнения сотрудников по политическим мотивам, а также по причине его некомпетентности в производстве, превышение должностных полномочий и злоупотребление служебным положением. Дать правовую оценку незаконной национализации ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» по личному указанию Лукашенко А.Г. путём шантажа акционеров угрозами ликвидации предприятия. Осуществить пересмотр незаконной национализации предприятия.

Данные требования будут переданы в Слуцкий райисполком, Минский облисполком, в Наблюдательный совет ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» и руководству концерна «Белгоспищепром».

На выполнение своих требований коллектив предприятия отвёл две недели. Если они не будут удовлетворены, работники завода начнут бессрочную забастовку — то есть не начнут переработку сахарной свёклы, старт которой планировался с 1 сентября.

Кроме того, рабочие предупредили руководство района и милиции: «Если хоть один работник комбината будет задержан за мирные массовые протесты, которые ежедневно проходят в Слуцке и других городах, они оставляют за собой право — тут же остановить работу завода».