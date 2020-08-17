«Мы дружили восемь лет и поругались из-за выборов». Как случчанка поссорилась с подругой из-за политики

Я уверена, что на фоне событий, связанных с выборами, у всех между друзьями или родственниками возникали спорные моменты. То есть когда в определённый момент разговора вы оказывались по разные стороны баррикад. Страна разделилась на две части. В такие времена при разговоре о политике можно за минуту понять, кто тебе кто: родственная душа или враг номер один.

И, кстати, это совершенно неважно, кем является человек, с которым заводится речь о политике — исход одинаковый. Именно в такую ситуацию я и попала. Мне рассказывали, что ругаются семьи, ссорятся пары, когда не сходятся во мнении, и я была уверена, что меня это точно не коснётся.

Вчера мне позвонила моя лучшая подруга из Минска. Мы с ней дружили восемь лет и прошли вместе, как говорится, огонь, воду и медные трубы. После базовых вопросов о делах она у меня спросила, чем я буду заниматься.

Ответила, что собираюсь пойти в банк, чтобы поменять доллары. Я услышала смех и странный вопрос: «А ты считаешь, это самый лучший способ хранить деньги? Я лично так не считаю, поэтому храню деньги на счетах». Я подруге объяснила, что с нынешней экономикой на счетах вообще не вариант хранить деньги. Ведь если экономика рухнет, то счета на неопределённое время закроют. Я слышала в голосе подруги явное недовольство, но пока ещё не понимала, к чему она всё ведёт.

Далее она меня спросила о том, всё ли у нас в городе тихо и не боюсь ли я гулять по улицам. Я ответила, что хоть людей у нас и забирают ни за что, но женщин не трогают Следующая её фраза меня просто убила: «Ну и правильно, просто так забирать никто не будет».

С этого момента я поняла, что это провал дружбы. Я объяснила подруге, что своими глазами видела, как людей забирали ни за что. Та начала со мной спорить, объясняя, что, значит, люди сделали уже что-то ранее.

Я поняла, что наш разговор зашёл в тупик, и предложила закрыть тему, на что моя подруга снова начала меня провоцировать фразой: «Да, ты права, давай закроем тему. Люди сами виноваты, непонятно чего добились, но ещё получат своё».

Конечно, я поняла смысл того, что она хотела до меня донести, но решила обойти ситуацию и сказать ей вежливо: «Да, ты права, и дай Бог, чтобы своё получили и всего народ добился!»

Злым голосом подруга ответила мне:"Не дай Бог! Было всё хорошо и стабильно, а тут им перемен захотелось каких-то!". Моё терпение лопнуло, и я сказала ей: «Знаешь, так, как ты, говорят люди от недостатка ума и нехватки информации».

Подруга обиделась и предложила закрыть тему, но я обиделась ещё больше и предложила созвониться позже. Я болезненно переживаю события, происходящие у нас в стране. И слышать такие слова от подруги мне неприятно. Я еле смогла удерживать себя в рамках приличия. Надеюсь, что мы ещё помиримся, но, кажется, именно так и закончилась наша восьмилетняя дружба.

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