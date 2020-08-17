Посмотрите на случчан, которые выходят на улицу, чтобы остановить насилие и пытки в стране. Портреты

Отдел новостей
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Посмотрите серию классных портретов случчан, которые выходят на улицу, чтобы дать знать властям — насилие и пытки должны быть остановлены.

Посмотрите на случчан, которые выходят на улицу, чтобы остановить насилие и пытки в стране. Портреты
Фотографии: Кенни Бейкер для kurjer.info
Посмотрите на случчан, которые выходят на улицу, чтобы остановить насилие и пытки в стране. Портреты

Посмотрите на случчан, которые выходят на улицу, чтобы остановить насилие и пытки в стране. Портреты

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Посмотрите на случчан, которые выходят на улицу, чтобы остановить насилие и пытки в стране. Портреты

Посмотрите на случчан, которые выходят на улицу, чтобы остановить насилие и пытки в стране. Портреты

Посмотрите на случчан, которые выходят на улицу, чтобы остановить насилие и пытки в стране. Портреты

Посмотрите на случчан, которые выходят на улицу, чтобы остановить насилие и пытки в стране. Портреты

Посмотрите на случчан, которые выходят на улицу, чтобы остановить насилие и пытки в стране. Портреты

Посмотрите на случчан, которые выходят на улицу, чтобы остановить насилие и пытки в стране. Портреты

Посмотрите на случчан, которые выходят на улицу, чтобы остановить насилие и пытки в стране. Портреты

Посмотрите на случчан, которые выходят на улицу, чтобы остановить насилие и пытки в стране. Портреты

Посмотрите на случчан, которые выходят на улицу, чтобы остановить насилие и пытки в стране. Портреты

Посмотрите на случчан, которые выходят на улицу, чтобы остановить насилие и пытки в стране. Портреты

Посмотрите на случчан, которые выходят на улицу, чтобы остановить насилие и пытки в стране. Портреты

Посмотрите на случчан, которые выходят на улицу, чтобы остановить насилие и пытки в стране. Портреты

Посмотрите на случчан, которые выходят на улицу, чтобы остановить насилие и пытки в стране. Портреты

Посмотрите на случчан, которые выходят на улицу, чтобы остановить насилие и пытки в стране. Портреты

Посмотрите на случчан, которые выходят на улицу, чтобы остановить насилие и пытки в стране. Портреты

Посмотрите на случчан, которые выходят на улицу, чтобы остановить насилие и пытки в стране. Портреты

Посмотрите на случчан, которые выходят на улицу, чтобы остановить насилие и пытки в стране. Портреты

Посмотрите на случчан, которые выходят на улицу, чтобы остановить насилие и пытки в стране. Портреты

Посмотрите на случчан, которые выходят на улицу, чтобы остановить насилие и пытки в стране. Портреты

Посмотрите на случчан, которые выходят на улицу, чтобы остановить насилие и пытки в стране. Портреты

Посмотрите на случчан, которые выходят на улицу, чтобы остановить насилие и пытки в стране. Портреты

Посмотрите на случчан, которые выходят на улицу, чтобы остановить насилие и пытки в стране. Портреты

5
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1 Авторы комментариев
It is 2015 Авторы недавних комментариев
It is 2015
Участник
It is 2015

Инна Жувачкина, кто б вас еще похвалил если не вы сами себя и своих подруг?

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17 августа 2020 16:23
It is 2015
Участник
It is 2015

«Прикорытники», почему вы тихонько сидите и не поможете себе словом? Ведь именно для этого существует курьеровский ресурс который можно использовать для влияния на людское мнение. Вот Инна Жувачкина с подругами его использует и это хорошо, а вот этот с пузом (для позора его тут поместили что ли) глумиться над нашим национальным флагом и вы в его адрес ни бе, ни ме, ни кукареку… Вот из-за таких как вы и гибнет Беларусь и существует противостояние в обществе. Сегодня вы молчите, а завтра вас заменят.

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17 августа 2020 16:29
It is 2015
Участник
It is 2015

И Рыжая пришла даже. И эта с крестом на шее как у Челентаны, похожа на дочь главаря мафиозного сицилийского клана. А эти покрывают себя коллабораниционистским флагом как тамплиеры. Так сказать орден опозитов. Но снято неудачно- руки с цветами обрезаны словно зигуют. Хотя…

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17 августа 2020 16:36
It is 2015
Участник
It is 2015

Один только интеллигент в очках как Николай Зорькин из «Кати Пушкаревой»

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17 августа 2020 16:39
It is 2015
Участник
It is 2015

какие все разные, извините, у одних сиськи торчат как штык, а у других ровно. Но в любом случае с… нет не буду говорить, а то этот пьяница в ярмолке все снова переврет, перевернет…

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17 августа 2020 16:41