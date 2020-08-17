СлуцкФотоистории Посмотрите на случчан, которые выходят на улицу, чтобы остановить насилие и пытки в стране. Портреты Отдел новостей - 17 августа 2020, 16:20 5 Посмотрите серию классных портретов случчан, которые выходят на улицу, чтобы дать знать властям — насилие и пытки должны быть остановлены. Фотографии: Кенни Бейкер для kurjer.info Реклама
Инна Жувачкина, кто б вас еще похвалил если не вы сами себя и своих подруг?
«Прикорытники», почему вы тихонько сидите и не поможете себе словом? Ведь именно для этого существует курьеровский ресурс который можно использовать для влияния на людское мнение. Вот Инна Жувачкина с подругами его использует и это хорошо, а вот этот с пузом (для позора его тут поместили что ли) глумиться над нашим национальным флагом и вы в его адрес ни бе, ни ме, ни кукареку… Вот из-за таких как вы и гибнет Беларусь и существует противостояние в обществе. Сегодня вы молчите, а завтра вас заменят.
И Рыжая пришла даже. И эта с крестом на шее как у Челентаны, похожа на дочь главаря мафиозного сицилийского клана. А эти покрывают себя коллабораниционистским флагом как тамплиеры. Так сказать орден опозитов. Но снято неудачно- руки с цветами обрезаны словно зигуют. Хотя…
Один только интеллигент в очках как Николай Зорькин из «Кати Пушкаревой»
какие все разные, извините, у одних сиськи торчат как штык, а у других ровно. Но в любом случае с… нет не буду говорить, а то этот пьяница в ярмолке все снова переврет, перевернет…