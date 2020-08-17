Обращение к случчанам из-за границы о выборах в Беларуси: «Вы думаете, что, если поменять президента, жизнь будет сладкой?»

Дорогие жители Слуцка и все белорусы, я не буду вас убеждать, что нужно было голосовать за Лукашенко, но могу вас на 100% заверить, что ни Тихановская, ни Цепкало не достойны быть президентом Беларуси!
Вы думаете, что, если поменять президента, жизнь будет сладкой? Нет. Будет так, как в России: кто ближе к верхушке, будут в шоколаде, а простые люди будут получать мизер, будет белая и чёрная зарплата. Будет такая же безработица, пенсии $ 200 при стаже 35−40 лет, ЖКХ — $ 100−120 в месяц. Тем, кому за 40, работы не видать
Вы думаете, что вам Литва или Польша добра желает? Увы, нет. Они у себя порядок навести не могут!
Наша молодёжь хочет много получать, а что она может, кроме как в интернете лазить и требовать? Все слои населения хотят иметь достойную зарплату, пенсию!
Мы каждый год бываем в Беларуси и всегда радовались, как у вас чисто, есть дороги, есть своё производство
Желаю вам терпения, удачи, благополучия, счастья, любви к ближнему, здоровья и благоразумия!
Мы хоть и далеко, но переживаем за вас! Не стройте баррикады, не убивайте друг друга, не ломайте то, что вы не строили! Удачи вам!
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Автору, спуститесь на землю, у нас давно уже такие зарплаты и пенсии! Благодаря тому кого вы считаете достойным быть президентом в стране полная нищета, люди устали и заявили свой выбор, наше производство дотируется из бюджета и сбыта нет, благодаря экономическому гению который развалил производство за 26 лет, вы ездите к нам отдыхать, а мы не можем себе такого позволить, угадайте благодаря кому? Мы ездим к вам на заработки, а не вы к нам, подумайте, почему умный и трудолюбивый народ должен мыкаться по всему миру чтобы заработать кусок хлеба для своей семьи