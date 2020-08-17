Обращение к случчанам из-за границы о выборах в Беларуси: «Вы думаете, что, если поменять президента, жизнь будет сладкой?»

Дорогие жители Слуцка и все белорусы, я не буду вас убеждать, что нужно было голосовать за Лукашенко, но могу вас на 100% заверить, что ни Тихановская, ни Цепкало не достойны быть президентом Беларуси!

Вы думаете, что, если поменять президента, жизнь будет сладкой? Нет. Будет так, как в России: кто ближе к верхушке, будут в шоколаде, а простые люди будут получать мизер, будет белая и чёрная зарплата. Будет такая же безработица, пенсии $ 200 при стаже 35−40 лет, ЖКХ — $ 100−120 в месяц. Тем, кому за 40, работы не видать и т. д.

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Вы думаете, что вам Литва или Польша добра желает? Увы, нет. Они у себя порядок навести не могут!

Наша молодёжь хочет много получать, а что она может, кроме как в интернете лазить и требовать? Все слои населения хотят иметь достойную зарплату, пенсию!

Мы каждый год бываем в Беларуси и всегда радовались, как у вас чисто, есть дороги, есть своё производство и т. д. Цените то, что у вас есть сегодня. Не будет Лукашенко, поверьте, не будет и стабильности!

Желаю вам терпения, удачи, благополучия, счастья, любви к ближнему, здоровья и благоразумия!

Мы хоть и далеко, но переживаем за вас! Не стройте баррикады, не убивайте друг друга, не ломайте то, что вы не строили! Удачи вам!

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