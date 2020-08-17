«Мы неравнодушны к тому, что сейчас происходит». Перевозчики «Фаворит 999» отвезли в Минск тех, кого освободили из ЛТП № 3

Виктория Капская
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В пятницу, 14 августа, из ЛТП № 3 под Слуцком освобождали задержанных на акциях протеста в Минске. Многие из них были без денег, их никто не встречал. На помощь этим людям пришли слуцкие перевозчики «Фаворит 999». Они бесплатно отвезли минчан домой.

Перевозчики «Фаворит 999» бесплатно отвезли в Минск тех, кого освободили из ЛТП-3
Фото: Ольга Паздерина
«У нас было две машины — это 32 пассажира. Подсказали нам жители Слуцка, что мы можем так помочь. Мы не заставляли наших водителей. Кто захотел — поддержал. Мы неравнодушны к тому, что сейчас происходит в нашей стране. Мы читали и знаем, как ребят задерживали и в каких условиях они находились», — рассказал «Кур'еру» Андрей Адамчук, один из водителей «Фаворит 999».

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1 Авторы комментариев
It is 2015 Авторы недавних комментариев
It is 2015
Участник
It is 2015

999 не пользуюсь. только 777

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17 августа 2020 16:48
It is 2015
Участник
It is 2015

Никто не встречал… как печально. И Амельковичу никто абрикосов не передал, когда он 15 суток сидел. Вот тебе, бабушка, и юрьев день

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17 августа 2020 16:50