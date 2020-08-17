«Экономист» Янчевский сообщил (где и когда об этом говорил председатель райисполкома, можно прочитать здесь. — Прим. ред.) о том, что 30% работающих на предприятиях города — лишние. О чём это говорит?

В городе существует скрытая безработица, а это уже не экономика, а точно политика. Насколько дешевле была бы продукция этих предприятий, можно только догадываться. И очень интересно, как там в райисполкоме? Тоже такая ботва?

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Заявление очень безответственное — этим власть явно себя дискредитирует.

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