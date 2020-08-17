Жительница Слуцка дополнила выступление на площади Людмилы Кравцовой: об учителях, солидарности и лжи

С радостью вчера увидела, что Слуцк, наконец, проснулся и люди вышли на марш солидарности.

Я не уроженка Беларуси. 17 июля этого года исполнилось 30 лет, как живу в Слуцке. До этого работала в учительском коллективе в России.

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Меня всегда поражало отсутствие корпоративной солидарности среди педагогов. В последние 25 лет коллективы, где я работала, возглавляли директора-женщины. Это далеко не лучшие специалисты. Это люди с невысокими нравственными качествами. Естественно, и педагогов они подламывали под себя. Итог их деятельности — уничтожение коллективов, вытравливание под любым предлогом лучших специалистов.

Какими были учителя даже 30 лет назад, не говоря про 40, когда я начинала, и то, что есть сейчас, — огромная пропасть. Отсутствие единства педагогических требований — одна из главных проблем сегодняшних групп (ассоциаций учителей). Коллективами уже это назвать невозможно. Оправдать можно тем, что учитель беззащитен перед произволом нанимателей — директоров. Профсоюз, которому мы платим за защиту, молчит.

На этом фоне выступление на воскресном митинге Людмилы Кравцовой, завуча 2-й средней школы г. Слуцка, стало подвигом. Я благодарна ей за гражданский подвиг.

В своём выступлении Людмила просила родителей приводить детей учиться к учителям, которых общество обвиняет в фальсификации выборов, а педагогов — рассказать правду.

У меня другое мнение. Есть прекрасный афоризм: «Единожды солгав, поверит тебе кто?». Эти люди привыкли врать. Они не могут по-другому. Порядочные и честные в эти комиссии не попадали. Даже если они сейчас, когда народ так мощно встал на защиту своих голосов, против насилия и лжи, признаются в содеянном, где гарантия, что при ином раскладе они не солгут в очередной раз? Я много лет проработала в системе образования и знаю, что говорю. Дети очень тонко чувствуют ложь. Зачем отдавать душу ребёнка такому специалисту? Я своих внуков к ним не поведу.

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