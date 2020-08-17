Что успел сказать директор Слуцкого сахарного завода до того, как в зал вошла «группа лиц»

Напомним, что 17 августа после 17 часов Александр Белый, директор Слуцкого сахарорафинадного комбината, встретился с частью коллектива. С другой частью, стоявшей на улице, встреча не состоялась, хотя руководителя комбината звали выйти к людям.

Подробно история изложена здесь: Одним работникам Слуцкого сахарорафинадного комбината удалось поговорить с директором о забастовке, а другим — нет (фото и видео)

О чём же успел сказать директор до того, как к нему пришла другая часть коллектива и попросила выйти на улицу. Вот расшифровка аудиозаписи:

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Александр Белый, директор: «У меня появилась информация, что есть большое желание трудового коллектива встретиться с руководителем. Я так понимаю, [здесь] не все, да? Есть [те], которые на проходной. Пригласили людей? Пригласили, да? И?»

Ответ: большое количество людей … сказали, что встречаться — там [на улице].

Александр Белый, директор: «Кто звонил и сказал? Было ли давление… Я попрошу, Евгений Степаныч, ещё раз, чтобы нам не дублировать, пригласите ещё, выйдите. Мы ждём всех здесь. Возражений нет?»

Ответ: Нет.

Александр Белый, директор: «Хорошо, спасибо. Формат мероприятия все знают? Хорошо. Пока ещё все не пришли, давайте начнём с вопросов».

Пауза.

Голос: Вопросов нет, да? Собрались просто так.

Директор: Всё понятно. Ну, подождём пока. Мужской голос: «Там вас все ждут».

Директор: «Кто ждёт?»

Мужской голос: «Потому что там все».

Неразборчивые громкие разговоры

Женский голос: «На улицу выйдите, там все ждут. … Директор коллектив не приглашал. Когда директор приглашал? После того, как мы пришли и пригласили его?»

Директор: «Нам галдёж здесь не нужен. Всех пригласили, все…»

Женский голос № 2: «Кто хочет присоединиться, присоединяйтесь».

Шум человеческих разговоров

Директор: «Спасибо, коллеги. Суть вопроса я попытаюсь кратко изложить. Смотрю, у нас в коллективе пошёл небольшой разлад… Все смотрят новости, видят, что происходит. Конечно, ситуация не радужная. Но сегодня, скажем так, пригласил по-другому вообще вопросу. Сегодня группа лиц, я не знаю ещё списки всех, представила своего рода… Я не знаю, я называю это «бумажка». «Бумажка» называется «Уведомление о начале забастовки».

Значит, что хотел бы отметить. Значит, и обратить внимание. Не знаю, кто это составлял. Сразу вижу, конечно, низкий юридический уровень. Составлять бумагу — надо было хотя бы ознакомиться с законодательством белорусским.

Первое, смотрите, значит. Скажем так, что не так. Согласно 389-й статье Трудового кодекса, решение о проведении забастовки принимается на собрании или конференции тайным голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих. Исходя из того, что я вижу в зале, наверное — вряд ли.

Дальше. Собрание считается правомочным, если на нём присутствует более половины работников. В чём я тоже, скажем так, сомневаюсь.

Дальше, конечно, идёт уведомление о проведении забастовки. Указывается перечень мероприятий. Это перечень разногласий сторон, являющихся основанием … для проведения забастовки. Дата и время начала забастовки, её продолжительность.

Предложения /… неразборчиво…/ работы выполняемой в организации во время забастовки. Ничего вот этого вот в этой, как я называю, «бумажке» нет. Да? Это во-первых. Во-вторых, чтоб вы понимали, в забастовке не рассматриваются вопросы политического характера. Это чётко регламентировано в законодательстве. Я всё прекрасно понимаю. Я прекрасно понимаю, что вы тоже смотрите новости, то есть вижу, конечно, что есть ряд решений не то что непопулярных, но… Назвал бы, наверное, «вопиющих». Но есть руководство государства. Мы сегодня с вами должны заниматься экономикой предприятий и развитием наших предприятий, не лезть в политику. Понимаете?

Вот, опять же, возвращаясь вот к этой бумаге. Часть коллектива. Ну, я не знаю, какое тут по количеству. Требуют: прекращения противоправных действий силовых структур. Ну, скажите, кто-то из вас сможет как-то повлиять на это? Я скажу, что я не смогу.

А письмо идёт… Или уведомление идёт на председателя концерна, председателя Минского облисполкома, председателя Слуцкого райисполкома, председателя наблюдательного совета. Я не смогу повлиять. Могу только со своей стороны сказать, что, если столкнулись с той ситуацией вы, ваши родные, близкие. Что, ну, есть момент, который… Забрали, или невинно забрали, или… Я готов включиться и оказывать каждому из вас поддержку в освобождении этих людей. Но насколько меня информируют, у нас таких проблем нет. Как я ещё могу повлиять, я не знаю.

Идём дальше. «Немедленное освобождение всех политических заключённых и задержанных на акциях протеста». Опять же, как? Я говорю: я только в своей части могу повлиять, если б вы мне сказали, что у вас тут родственника задержали, там, невинно. Я могу включиться. Я могу инициировать вопрос. Но повлиять…

«Уход в отставку президента Республики Беларусь и председателя ЦИК Ермошиной». Ну, уж тут точно ничего не могу сделать.

Дальше. «Проведение новых честных и открытых выборов президента Республики Беларусь». Ну, выборы состоялись. Опять же. Я — не инициатор. Чтобы вы понимали, новые выборы может инициировать пар-ла-мент. Не я.

Дальше. «Пересмотр всех экономических и уголовных дел в связи с их политической мотивацией». Тоже непонятно: как я или как те, к кому это обращается, могут на них повлиять.

Ну, дальше. Тут меня больше интересует вторая часть вопроса.

Значит, выдвигаем требования, касающиеся нашего предприятия. «Отстранение от занимаемой должности директора [ОАО] „Слуцкий сахарорафинадный комбинат“ Белого за неоднократные угрозы об увольнении сотрудников по политическим мотивам». Елена Георгиевна, сколько человек с моим приходом было уволено?

Женский голос: 12, наверное.

Директор: 12.

Женский голос на записи неразборчиво

Директор: 8 — пенсионного.

Женский голос на записи неразборчиво

Директор: «Может, кто-то из вас сталкивался? Кому я угрожал или кого-то заставлял голосовать? Я просто, касаясь… Почему я и хотел, чтобы все присутствовали… По-моему, я никого не заставлял голосовать. По-моему, я не агитировал приходить на участки. Или есть ко мне вопросы какие-то? Ну, если есть, задавайте. Я, допустим, за собой такого не помню.

Идём дальше. Значит, следующее, почему меня об отстранении. «По причине его некомпетентности». Ну, в моём понимании, значит… Я принимал завод, были убытки (его перебивает мужской голос, говорят одновременно)… Пожалуйста, присоединяйтесь, если есть какие-то… (гул мужских голосов) Мы вас ждём здесь, мы вас пригласили.

Мужской голос: Наше рабочее время закончилось!

Директор: Пожалуйста, [не надо] балаган устраивать.

Неразборчивые громкие разговоры

Мужской голос: «Ваше желание — вы хотите здесь сидеть и слушать эту лабуду, которую будет нести товарищ Белый или выйдете вместе со всем трудовым коллективом? Извините, пожалуйста. Или выйдете вместе со всем трудовым коллективом единой, единой… (неразборчиво) И мы сможем задать — все, кто хочет, — задать вопросы Александру Алексадровичу. До этого момента он с нами не… (Неразборчивые громкие разговоры) встречи он с нами не организовывал.

Ни разу. Сейчас трудовой коллектив требует встречи с директором. Поэтому просим вас, Александр Александрович, подойдите, пожалуйста, к трудовому коллективу и выскажите свою точку зрения.

Директор: «Пожалуйста… Трудовой коллектив вот присутствует. Приглашаем оставшуюся часть трудового коллектива сюда в зал, чтобы было нормально. Видите, аккуратно сели. Сидим. Пожалуйста, не устраивайте балаган».

Неразборчивые громкие разговоры

Директор: «Спасибо большое! (обращаясь в зал) Значит мы отдельно соберёмся и вопросы по коллективу… Спасибо!».

Что было потом на улице