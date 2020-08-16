Шествие и митинг 16 августа в Слуцке. Фото

16 августа в центре Слуцка в очередной раз собралось приблизительно полторы тысячи человек, чтобы поучаствовать в акции против насилия и за честные выборы.

Сначала люди собрались через дорогу от райисполкома, некоторые выстроились в цепь солидарности с плакатами, шариками и цветами и махали сигналящим машинам. Остальные собирались позади цепи солидарности.

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В 14.30 колонна демонстрантов двинулась в сторону рынка. Возле рынка люди перешли дорогу и пошли обратно, до Молодёжного центра. Там снова перешли дорогу и вернулись к площади.

На площадь к крыльцу райисполкома принесли аппаратуру, микрофон, и начался митинг. К открытому микрофону подходили люди и рассказывали свои истории. Была история мужчины, чья жена была в избирательной комиссии не дала сфальсифицировать выборы, а потом к нему домой пришли силовики. Была история независимого наблюдателя, которому мешали наблюдать за выборами. Эти и другие выступления вы можете посмотреть в нашем онлайне.

Фото событий: