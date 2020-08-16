Жители Слуцка поехали на митинг в поддержку Александра Лукашенко. Фотофакт

Утром в воскресенье, 16 апреля, бюджетники из Слуцка отправились в Минск на митинг в поддержку Александра Лукашенко. Он начнётся в 12.00 около здания правительства.

Количество человек, которые отправились в Минск, посчитать сложно, но если оценивать по количеству мест в автобусах, то поехали не менее 100 случчан.

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О том, что в Минске готовится митинг сторонников действующего президента Беларуси, на своей странице в Facebook сообщила общественная организация «Белая Русь».

По информации общественников, мероприятие, которое назвали «митингом солидарности», состоится в 12.00 на площади Независимости возле Дома правительства. Организаторы утверждают, что их цель — объединить всех, кто не желает развала страны на два противоборствующих лагеря. «С нами вся конструктивная Беларусь», — написали в «Белой Руси».