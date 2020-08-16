В Слуцке жители опять вышли на мирную акцию. Восьмой день после выборов (дополняется)

В воскресенье днём‚ 16 августа‚ случчане снова выстроились в цепочку солидарности против насилия.
Онлайн с митинга на центральной площади Слуцка
День. В цепочке уже около 145 человек, и подходят новые участники. Кто-то говорит: «В половину выходим к рынку».
Цепочка солидарности растянулась до моста через Бычок.
Люди пошли в сторону рынка.
Участники шествия прошли до пересечения улиц Ленина и Уласовца и повернули обратно к центру города.
Колонна направилась в сторону Молодёжного центра.
Мы посмотрели на всё происходящее с дрона. Колонна начинается чуть дальше площади, а заканчивается возле детской поликлиники.
Люди пришли на площадь. Заполняют её.
Сейчас люди стоят на центральной площади. Здесь подключили микрофон, и каждый желающий может высказаться. Случчане требуют честных выборов и вывести ОМОН из городов.
Людей становится всё меньше, потому что очень жарко. Сотрудников милиции нигде не видно.
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