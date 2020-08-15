Волонтёры: из ЛТП № 3 под Слуцком выпустили не всех задержанных на акциях протеста (список оставшихся)

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Волонтёры: из ЛТП №3 под Слуцком выпустили не всех задержанных на акциях протеста (список оставшихся)
Фото: Ольга Паздерина

Волонтёры пишут, что из Слуцкого ЛТП вчера выпустили не всех задержанных. Вот список тех, кто остался. Список составлен на основе видео, на котором зачитывались фамилии.

  • Хатулев Александр Витальевич
  • Бураков Александр Сергеевич
  • Касач Юрий Вячеславович
  • Хренков Андрей Олегович
  • Черкас Глеб Михайлович
  • Маныло Артем Владимирович
  • Цалко Эдуард Николаевич
  • Дахно Дмитрий Владимирович
  • Жук Дмитрий Владимирович
  • Степанов Владислав Александрович
  • Мартинович Алексей Владимирович
  • Стульба Олег Александрович
  • Ковалев Виктор Николаевич
  • Клевченя Сергей Михайлович
  • Крина Олег Геннадьевич
  • Русинович Сергей Анатольевич
  • Фурманов Юрий Юрьевич
  • Тарасевич Андрей Игоревич
  • Риткин Сергей Сергеевич
  • Кухарчик Сергей Иванович
  • Календо Алексей Владимирович
  • Чумак Алексей Владимирович
  • Дерюго Максим Викторович
  • Прынько Дмитрий Александрович
  • Красовский Александр Олегович

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