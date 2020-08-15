Волонтёры: из ЛТП № 3 под Слуцком выпустили не всех задержанных на акциях протеста (список оставшихся)

Волонтёры пишут, что из Слуцкого ЛТП вчера выпустили не всех задержанных. Вот список тех, кто остался. Список составлен на основе видео, на котором зачитывались фамилии.

Хатулев Александр Витальевич

Бураков Александр Сергеевич

Касач Юрий Вячеславович

Хренков Андрей Олегович

Черкас Глеб Михайлович

Маныло Артем Владимирович

Цалко Эдуард Николаевич

Дахно Дмитрий Владимирович

Жук Дмитрий Владимирович

Степанов Владислав Александрович

Мартинович Алексей Владимирович

Стульба Олег Александрович

Ковалев Виктор Николаевич

Клевченя Сергей Михайлович

Крина Олег Геннадьевич

Русинович Сергей Анатольевич

Фурманов Юрий Юрьевич

Тарасевич Андрей Игоревич

Риткин Сергей Сергеевич

Кухарчик Сергей Иванович

Календо Алексей Владимирович

Чумак Алексей Владимирович

Дерюго Максим Викторович

Прынько Дмитрий Александрович

Красовский Александр Олегович