Случчане собрались на площади в надежде встретиться с председателем райисполкома, но тот не пришёл

Сегодня в группе «Кур'ера» ВКонтакте Жанна Озёрная написала, что сегодня в 12.00 на площади планируется встреча с председателем райисполкома. К 12-ти на площадь пришли около двухсот человек.

Сначала люди переговаривались о том, какие вопросы нужно задать председателю. Однако тот не выходил. Люди, которые сегодня ходили с ним на встречу в райисполком, тоже пришли. Они попросили слова и рассказали, что им говорил председатель райисполкома: что в Слуцке официальные цифры проголосовавших за действующего президента — 40 тысяч, а за Тихановскую — якобы 5 тысяч. И полторы тысячи, которые выходят на акции — это, по словам председателя, часть этих пяти тысяч. Они также сказали, что, по словам начальника милиции, если вечером будет акция, то в центре будет пешеходная зона. Некоторые люди подумали, что случчане, рассказывающие о встрече с властями, — сами из райисполкома, и стали на них кричать. Но кричащих успокоили.

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Потом выступил отец парня, которого на несостоявшемся митинге Тихановской жёстко задержали и оштрафовали на 3 базовых. Он сказал, что за это отвечает начальник милиции, который даёт команду задерживать людей. Тогда все стали кричать: «Голиков! Голиков!».

Неожиданно Александр Голиков вышел к людям в сопровождении двух милиционеров. Его спросили, почему не выходит председатель.

Александр Голиков сказал, что председатель не выходит, потому что «вы не дадите ему и слова сказать». Люди стали кричать, что подвезут аппаратуру, что будет микрофон, генератор. Но начальник милиции на это не ответил. Люди спрашивали, за что задерживают мирных граждан. Александр Голиков сказал, что они нарушают закон, участвуя в несанкционированных мероприятиях. И что ни одной заявки на проведение акций подано не было. Что акция девушек с цветами — тоже незаконная. И объяснил, что если люди соберутся сегодня вечером, то это тоже будет незаконно, и милиция перекроет движение не потому, что собрались митингующие, а затем, чтобы обеспечить безопасность других граждан.

Когда Голиков уходил, к нему подходили люди и снова задавали вопросы про задержания мирных людей. Начальник милиции говорил им, что если проходит массовая несогласованная акция и на неё приходят провокаторы (он упомянул неофашистов для примера), то милиция не будет разбираться, кого задерживать.

После того, как Александр Голиков ответил на все вопросы, он ушёл. Некоторые люди начали расходиться, некоторые остались стоять на площади группами и разговаривать.