По информации представителя канцлера Германии Ангела Меркель требует «безоговорочного и немедленного» освобождения задержанных демонстрантов в Беларуси.



Об этом «Кур'еру» сообщили в Посольстве Германии в Беларуси.

Представитель правительства Штеффен Зайберт заявил в пятницу в Берлине, что канцлер осудила применение жестокого насилия против участников мирных протестов. Меркель «потрясена» сообщениями о жестоком обращении с задержанными.

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«Беларусь должна безоговорочно и немедленно освободить этих людей», — заявил

Зайберт.

Правительство Беларуси должно гарантировать свободу собраний, мнений и информации. Протесты отображают недовольство, «а также отчаяние» в связи с актуальной ситуацией в стране.