В центре Слуцка снова собираются участники акции. Обновляется

Сегодня днём три жителя Слуцка встретились с председателем райисполкома и начальником слуцкой милиции. Они обсудили с ними вопросы, которые волнуют случчан, выходящих на мирные акции. Вот здесь можно прочитать, что ответили чиновники.

После этого в 12.00 на площади собрался стихийный митинг, к которому выходил начальник милиции Александр Голиков.

Вечером примерно в 18.00 началась акция. На ней в том числе люди требуют, чтобы председатель райисполкома вышел к народу.

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По оценкам нашего корреспондента, вышло более пятисот человек по состоянию на 18.20.

На 18.40 цепочка людей растянулась до «Косого мостика», что возле Дома культуры.

Наш корреспондент передаёт, что на акцию пришла делегация Слуцкого сахарорафинадного комбината — 15 человек с флагом комбината. Им кричали «Молодцы».

Также активисты собирают подписи за то, чтобы им разрешили мирное шествие и всё было по закону. На 18.50 поставили больше ста подписей.

В 19.00 часть митингующих попробовала пройти маршем до МЦ, но людей слишком много, и цепочка разъединилась. Те, кто шли к МЦ, вернулись назад. Пока люди планируют, что делать дальше.

Волонтёры, побывавшие вчера возле слуцкого ЛТП № 3, рассказывают, что там увидели, как развозили людей по домам и как матери задержанных до сих пор не знают судьбу своих детей. Говорят, что в Слуцкий РОВД весь день не дозвониться.

На акции люди выступают, говорят в микрофон. Говорят о том, как наблюдали за выборами, как их не пускали считать голоса. Говорят, что на самом деле их не 5 тысяч, а гораздо больше — тех, кто проголосовал за Тихановскую.

Случчане почтили минутой молчания память Александра Тарайковского, молодого человека, погибшего на протестах в Минске. Вынесли венок в его честь, который собираются отправить в Минск. Венок от случчан.

В открытый микрофон волонтёр, которая вчера помогала людям, выпущенным из слуцкого ЛТП № 3, рассказала: те 25 человек, которых не выпустили, повезли в больницы. Женщины на митинге стали плакать.

Выступила завуч средней школы № 2. Она обратилась к родителям, чтобы те вели в школу детей, пусть даже без цветов. И обратилась к коллегам, чтобы те нашли в себе смелость сказать правду.

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