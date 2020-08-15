О чем говорили люди на мирной акции в центре Слуцка 15 августа. Большой репортаж (+фото)

Сегодня с 18.00 в центре Слуцка проходила мирная акция жителей города. Её цель, как и в прошлые дни, — показать несогласие с оглашёнными результатами президентских выборов и свой протест против милицейского насилия в отношении мирных белорусов.

Начало. О чём говорят в центре города

Уже к половине седьмого в центре собралось больше пятисот человек. Девушки стояли в цепи солидарности с цветами, плакатами и шариками, а позади них собирались мужчины и женщины, семьи с детьми, пожилые пары. Машины постоянно сигналили.

Двое парней принесли две упаковки питьевой воды, поставили для всех желающих. Люди общаются.

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Женщины почтенного возраста обсуждали, что показывают на государственных каналах и высказывали этому недоверие. Мужчины разговаривали про политику с видом знатоков и говорили о том, как всё должно быть устроено: что пора передать власть и назначить новые выборы.

Люди всё прибывали. Парни подтащили к памятнику Ленину бензогенератор. Цепочка солидарности растянулась до «Виталюра».

Люди обсуждали забастовки трудовых коллективов. Говорили, что в Слуцке все боятся увольнений и преследований, поэтому забастовок нет.

Три мужика на «камнях». Один из них предложил пойти взять пивка. Другие отказались со словами: «Жора, ты надоел, про нас [митингующих] и так говорят, что мы обкуренные, какое пиво?»

Две женщины пенсионного возраста обнялись при встрече, разговорились. Оказалось, они обе спрашивали соседок, пойдут ли те на митинг. Соседки сказали, что хотят прийти, но не пришли. «Ну, это Слуцк», — заключили пожилые женщины.

Пришли представители сахарорафинадного комбината

Между тем, на площадку пришли представители Слуцкого сахарорафинадного комбината. Их было примерно 15 человек. Они несли флаг комбината. Их приветствовали аплодисментами и криками «Молодцы!».

Активисты собирали подписи за проведение мирного митинга-шествия. На 18.50 было уже около сотни подписавшихся.

Собравшиеся активно обсуждали ситуацию с избиениями мирных митингующих и прохожих. Рассказывают, что пройти через такое страшно психологически. Раны заживут, а в психике травма останется навсегда.

С оживлением обсуждали последние новости о том, что на государственном телевидении волнения. В Белтелерадиокомпанию приехали Эйсмонт и Качанова успокаивать сотрудников БТ, которые уже не могут замалчивать то, что происходит. БТ — это «последний оплот» — заявили кто-то из случчан. Если оно покажет ужасы избиений и издевательств, весь народ перестанет в этом сомневаться.

Видео: Алесь Достанко

Открытый микрофон

На митинге устроили открытый микрофон. Волонтёр в микрофон рассказал о том, что они видели в Слуцком ЛТП № 3, как развозили выпущенных арестантов, что в Слуцком РОВД не поднимают трубку и что родители тех, кого ещё не выпустили, не знают судьбу детей.

Выступил мужчина, бывший милиционер. Он был независимым наблюдателем на избирательном участке в Весее. Он рассказал, как следил за досрочным голосованием, что явку там, благодаря им, посчитали честно — в Весее досрочно проголосовало 21% наблюдателей. Но в день голосования их выгнали с участка. За ними приехал милицейский бус. Голоса считали без наблюдателей.

В какой-то момент случчане постояли в минуте молчания в память об Александре Тарайковском, погибшем на акции протеста в Минске.

Выступила женщина, мужа которой два раза задержали в Слуцке. Мы публиковали её историю, почитайте здесь.

Случчане слушали очень внимательно. Некоторые женщины плакали. Снова выступила волонтёр, она сказала, что 25 человек, которых не выпустили из слуцкого ЛТП, везут в больницы.

Выступила журналистка Зинаида Тимошек и рассказала, как её задержали на несостоявшемся в Слуцке митинге Тихановской. Зинаида говорит, что чудом не оказалась за решёткой из-за того, что у неё серьёзное заболевание, которое в условиях камеры могло бы привести к тяжким последствиям. Об этом её адвокат написал ходатайство, и женщину отпустили до суда.

Два человека прочитали в открытый микрофон патриотические стихи. Потом у всех спросили, кто голосовал за Тихановскую. Поднялся лес рук.

Требования и просьбы

Митингующие озвучили требования, которые выдвигают к белорусским властям. Среди них — признать выборы недействительными и провести новые с участием международных наблюдателей.

Выступила завуч СШ № 2. Она сказала, что много лет учит детей, что большинство учителей достойны уважения и ей больно за устроенную некоторыми людьми их травлю. Попросила родителей привести детей в школы, даже без цветов, а милицию — не выполнять преступные приказы. Обратилась и к коллегам, которые были в избирательных комиссиях: «Найдите в себе силы и скажите правду!». И добавила, что завтра её, наверное, уже уволят.

Выступил мужчина, который призвал случчан быть вместе и не давать в обиду друг друга. Чтобы их поодиночке не наказали на работах за их позицию, все должны стать друг за друга, сказал он. Ещё рассказал, что вчера у его супруги был юбилей, но вместо ресторана они поехали в ЛТП № 3, чтобы развозить тех, кого отпустили.

Одна из выступающих подняла вопрос о том, сколько белорусы платят налогов, чтобы «содержать зверей, который бьют детей». Пожелала случчанам терпения, и чтобы они знали Конституцию, свои права. Потому что, по её словам, чиновники хорошо умеют пользоваться своими правами.

Работников «Сахарного» поблагодарили за то, что они не побоялись руководства и увольнения.

Рассказы участников последних событий

Выступила женщина — одна из тех пяти случчанок, которые первыми в Слуцке стали в цепь против насилия. Тогда ещё в Слуцке полным ходом шли задержания. Она рассказала, как было страшно. Они видели, как милиционеры хватали людей, и волосы шевелились от ужаса. Женщины ожидали с минуты на минуту, что их тоже схватят, но выстояли.

Выступил мужчина, который участвовал в «Марше нетунеядцев» в Минске. Он говорит, что тогда много случчан участвовали. Их тоже избивали в застенках. Многие потом эмигрировали. А сейчас случчане-эмигранты съехались к посольству Беларуси в США и уже 6 дней стоят в поддержку белорусов, чтобы обратить внимание международного сообщества.

Митинг закончился в 20.10. Горожане отправились шествием до Молодёжного центра и обратно к центральной площади, возложили цветы к памятнику Анастасии Слуцкой и договорились завтра в 14.00 снова встретиться на площади. Ведь завтра во всех городах объявлено Всебелорусское мирное шествие против насилия и результатов выборов.

Смотрите наш фоторепортаж.