Трое жителей Слуцка встретились с мэром и начальником милиции. Рассказываем, о чём шёл разговор

Сегодня утром, 15 августа, в Слуцком райисполкоме прошла встреча. На ней были трое инициативных случчан (Евгений Озёрный, Андрей Лугинин, Василий Лугинин), Андрей Янчевский, председатель райисполкома, Александр Голиков, начальник Слуцкого РОВД.

Евгений Озёрный кратно рассказал, о чём шла речь (более подробно читайте чуть позже)

Андрей Янчевский сказал, что во встрече на площади он не видит конструктивного смысла. Это ничего не даст, он в этой ситуации никаких вопросов не решает, от него мало что зависит.

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Случчане требовали пересчёта голосов. Председатель сказал, что это невозможно, потому что голосов нет, комиссии расформированы, и что мы будем считать, если нечего считать. Также председатель пояснил, что это — не в пределах его компетенции, так как он представитесь исполнительной власти, представляет другую ветвь власти и не имеет права влиять на ЦИК.

Люди попросили вызывать председателя районной избирательной комиссии. Мэр сказал, что это невозможно, пояснив: что вы будете требовать? Голоса считать? Их тут нет.

На вопрос о том, что «у нас знакомые были в избирательных комиссиях, которые говорили, что голоса никто не считал», председатель ответил: «Я за это не отвечаю».

Андрей Янчевский прокомментировал происходящее на улицах города. Он обозначил: выходят полторы тысячи человек. По городу Слуцку за Тихановскую проголосовало 5 000 человек, за Лукашенко — 40 000 человек.

То, что местные власти видят на улице, абсолютно коррелируется с этими цифрами. Выходит полторы тысячи, не выходит ещё 4000 тысячи. Остальные 40 000 проголосовали за Александра Григорьевича Лукашенко.

Начальник милиции сказал, что акции людей несанкционированные, люди нарушают закон. Это по умолчанию. Но в связи с тем, что обстановка в стране напряжённая, милиция на это закрывает глаза. Говорят, что в Слуцк приезжают непонятные ребята, у милиции есть данные, что возможно провокации для обострения конфликта. И так далее и тому подобное.

Милиция будет патрулировать и начальник милиции подчеркнул — абсолютно не в интересах милиции самой провоцировать людей.

Начальник милиции сказал: если будут пьяные, провокаторы, им придётся как-то реагировать. Очень просил, чтобы толпа не обостряла, не накаляла, потому что это повлечёт за собой сами понимаете что.

Если милиционеры или люди из толпы говорят «Ребята, провокатор, заберите», не мешайте работе милиционеров. Они будут точечно работать, забирать провокаторов, обеспечивая таким образом порядок.

Касаясь вчерашнего шествия, начальник милиции сказал: вы не думайте, что мы ничего не видим, во главе колоны шла радикально настроенная молодёжь, она провела колону по городу, потом не пошли, как вы планировали и разойтись, а повели людей к исполкому. Это уже провокация. Мы не просили вас ходить к исполкому, вы пришли. Вы уже спровоцировали, вы были ведомые толпой, не отвечали за свои действия. В толпе всё это очень страшно. А приходят дети, приходят матери. Мы сами не ходим, чтобы там что-то плохое произошло.

Случчан также спросили: а чего вы ходите? Мы говорим, что выражаем солидарность со всем народом Беларуси.

Случчанам ответили: теперь мы поняли, чего вы ходите — вы выражаете солидарность. Ходите.

Был разговор и о забастовках: что власти думают по этому поводу, если заводы начнут выходить.

Позиция была озвучена такая: на сегодняшний день на наших предприятиях работает на 30% людей больше, чем требуется этим предприятиям. Без потери мощностей и тому подобному, без страха остановки производства 30% с каждого предприятия можно увольнять, грубо говоря.

Соответственно, если начнутся забастовки, то если бастовать будут до 30% людей, это не повлияет на работу предприятий. Если 30% с каждого уволятся, будет ещё и легче.

Представители властей переживают по поводу забастовок, не хотят, чтобы это было. Призывают людей не бастовать, решать всё в правовом поле, организовывать инициативные группы, партии и через них решать вопросы, а не радикальной цветной революцией. Ходите? Ходите. Главное, чтобы это не переросло в агрессию.

От редакции: текст является кратким пересказом, в котором возможны неточности или неверно расставленные акценты. Редакция работает над уточнением.



Дополнено в 14.41.

Через несколько часов, после того как состоялась встреча случчан с Андреем Янчевским, газета «Слуцкі край» так же опубликовала материал об этом. Приводим несколько дополняющих цитат.

«Вы предлагаете мне принять участие в незаконном массовом мероприятии (а оно таково с правовой точки зрения). Соберется много людей, которых я не смогу перекричать. Им все равно не понравится мое мнение о происходящем. Смысл моего выхода?! Считаю неправильным раскачивать обстановку в данной ситуации и организовывать несанкционированные массовые мероприятия, — сказал Андрей Янчевский. — Я предлагаю ответить на ваши вопросы здесь, и затем мы разместим это в средствах массовой информации».

«Итоги есть. Я не вижу ни необходимости, ни возможности пересчета голосов, так как это находится в компетенции ЦИК, а не районного исполнительного комитета».

«Никто не отрицает, что, возможно, среди работников предприятий есть те, которые готовы стать участниками акции и выйти на улицу. Однако это не должно отражаться на работе предприятий, они должны стабильно работать, иначе это приведет к общему хаосу, а этого допускать ни в коем случае нельзя, — ответил Андрей Янчевский. — Также обсудили вопросы обеспечения правопорядка во время проведения акций солидарности, понимая, что главное — безопасность участников мероприятий, здесь все были единодушны во мнении — это первоочередная задача. Инициаторы встречи в очередной раз подчеркнули, что проводят мирные акции и не хотят жертв, они просто солидарны с участниками таких же акций в других городах».

После встречи Андрей Янчевский дал поручение — рассмотреть возможность личного приема (на следующей неделе по предварительной записи) желающих пообщаться и задать вопросы, о чем будет сообщено дополнительно.

После публикации в госСМИ Андрей Янчевский опубликовал твит.