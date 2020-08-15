«Это была жесть. При маме не хочу говорить». Белорусы рассказали, как их избивали силовики (видео)

В пятницу, 14 августа, из ЛТП № 3 около деревни Павловка Слуцкого района выпускали парней, которых силовики задерживали в дни протестов после дня выборов. Три молодых человека рассказали «Кур'еру», через что им пришлось пройти, когда их задерживали, а потом везли в отделения милиции и изолятор на Окрестина.

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