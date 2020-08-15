На этой неделе случчане, как и множество белорусов, вышли на улицы против нечестных, по их мнению, выборов. Участников разогнали и задержали, некоторых успели осудить. На площади перед райисполкомом в Слуцке продолжаются акции протеста женщин против насилия, задержали мужчин, которые дарили им цветы, состоялся суд.

Выборы

На этой неделе события, связанные с выборами, сменяли друг друга очень часто. Такой активности населения Слуцка местные жители не припомнят. «Кур'ер» 9 августа следил за выборами на разных участках, что там делали наблюдатели и как некоторые случчане пытались посмотреть итоговые протоколы.

В понедельник вечером, 10 августа — первый день после выборов, «Кур'ер» вёл онлайн, как в Слуцке и в Минске жители выходили на протесты против действующей власти. В Слуцке появились «люди в чёрном».

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Случчан поразило задержание мужчины в центре города. Силовики стащили его с велосипеда, несмотря на сидевшего с ним маленького ребёнка. Непосредственные участники событий, семья Мазай, рассказали «Кур'еру», что произошло.

Волонтёры из Слуцка отправились к ЛТП № 3, чтобы помогать арестованным за протесты на улицах, которых отпускают, добраться домой. Встречи с родными и рассказы задержанных просто потрясают. К сожалению, отпустили не всех.

После трёх дней невиданного для Беларуси XXI века насилия власти дали команду не трогать людей. И уже 12-го августа женщины из Слуцка стали выстраиваться в центре города в знак протеста против насилия, которое применяют силовики к людям, участвующим в мирных акциях. 300 случчанок вышли и 13-го.

В пятницу, 14-го, люди снова выстроились в цепочку солидарности, а потом случчане увидели невиданное шествие. В субботу, 15 августа, случчане пришли к райисполкому. Трое жителей Слуцка встретились с мэром и начальником милиции. Рассказали, о чём шёл разговор. И уже вечером возле памятника Ленину прошёл митинг. Несанкционированный. Но людей (а их было больше тысячи) не трогали. Вот здесь — большой репортаж об этом.

В городе и районе

В городе работают школьные базары. «Кур'ер» посмотрел, что и по какой цене там можно купить.

Случчанка рассказала, как перестроила бизнес в пандемию, а эксперт прокомментировала, как коронавирус повлиял на малый бизнес.

Про людей

Лилия Вяль, самая молодая доярка из Замостья Слуцкого района, рассказала, как она мечтала стать визажистом, а осталась в деревне и сколько можно заработать на ферме.

Почитать и посмотреть

Владимир Шиенок, доктор юридических наук, профессор, полковник милиции в отставке, рассказал, законно ли использовать светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ против мирно протестующих людей.