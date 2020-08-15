«Мы в понедельник планировали выходить на забастовку, чтобы телеканал просто встал. Пусть показывают старые фильмы». На БТ приехали Эйсмонт и Качанова

Телевизионщиков срочно вызвали на встречу с председателем Совета Республики Натальей Кочановой и пресс-секретарём президента Натальей Эйсмонт. Некоторым сотрудникам пришлось туда явиться даже с детьми, потому что они с ними гуляли.



Об этом пишет TUT.BY.

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Встречу начали с того, что те сотрудники Белтелерадиокомпании, кто не голосовал за действующего президента, подняли руки. Оказалось, таких большинство.

Чуть раньше внутрь здания зашёл председатель официального союза журналистов, политический обозреватель БТ Андрей Кривошеев.

Около 18.30 из здания вышла Наталья Бибикова, режиссёр телеканала «Беларусь 3». Она рассказала, что на встрече присутствует примерно 40 сотрудников БТ. Они спрашивают у Кочановой и Эйсмонт, «как они могли такое допустить, почему они не показывают правду».

«В ответ льётся вода водой, результата не будет от этой встречи, — считает она. — Мы в понедельник планировали выходить на забастовку, чтобы телеканал просто встал. Пусть показывают старые фильмы. Но сегодня такое произошло, что теперь неизвестно, что будет».

Сама Наталья покинула встречу, потому что ей сложно находиться там с ребёнком. Но встреча всё ещё продолжается.

Ещё один молодой человек, тоже с ребёнком на руках, вышел из здания около 19.00. Он представился техническим работником. Он рассказал, что на встрече некоторые сотрудники БТ поднимали вопрос, почему государственное телевидение не освещает то, что происходит на улицах и на Окрестина, почему не показывает правду. В ответ Кочанова заметила: «Ваши конкуренты тоже освещают всё однобоко».

По его словам, сотрудники БТ готовят письмо, которое планируют подписать после встречи. Письмо — о забастовке, которую планировали начать в понедельник.

Затем из здания вышло сразу несколько сотрудников. Одни из них сказал: «Там была полная чушь, промывание мозгов!». По его словам, на встрече сотрудники задавали вопросы о присутствии и поведении ОМОНа, но ответа так и не получили.

Эти люди вышли из здания с поднятыми руками и пальцами, сложенными в форме V. Толпа встретила их криками «Молодцы!».

Один парень положил прямо на выходе бело-красно-белый коврик для ног с надписью «Совесть». Тем временем у здания на Макаёнка, 9 начался стихийный мирный митинг. Приехал и экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев. Под аплодисменты он взял у людей плакат «Покажите людям правду» и встал с митингующими в один ряд. Люди кричат: «Забастовка» и «Покажи Окрестина». К 18.30 здесь собралось несколько сотен человек. Люди продолжают подходить.

Бывший ведущий Белтелерадиокомпании Денис Дудинский принёс ко входу наклейку с «Требованиями к Белтелерадиокомпании», среди которых прекратить эфир и допустить в эфир журналистов с объективной информацией.

Дудинский попытался передать сотрудникам БТ требования и свежий выпуск «Комсомольской правды в Белоруссии», посвящённый пыткам и избиениям мирных демонстрантов. Газету охранник не взял, она осталась лежать у входа.

К зданию БТ также подъехала лидер штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова. Она выразила поддержку «людям, которые находятся внутри и принимают сложные решения».

«Говорить правду не сложно, — заявила она. — Говорите, пожалуйста, правду».