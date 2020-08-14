Во время пандемии число городских автобусов в Слуцке было сокращено. Восстановят ли движение транспорта в полном объёме и когда, «Кур'ер» узнал в автопарке № 2.

«Сейчас вопрос об увеличении числа автобусов на линии обсуждается, — пояснила Виктория Татур, начальник отдела организации перевозок автопарка № 2. — Рейсы будут возвращаться, но конкретно в каком объёме и какие маршруты, пока обсуждается и станет известно примерно через неделю».

Движение городских автобусов пока осуществляется по сокращённому расписанию, которое размещено на сайте автопредприятия.

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Скоро наступит осень, начнётся учебный год — обычно в это время в расписание автобусов вносятся сезонные изменения.