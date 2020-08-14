Своими словами о выборах-2020. Дмитрий Ельницкий поздравляет белорусов с долгожданной победой и переменами

Житель Слуцка Дмитрий Ельницкий, инженер-технолог, говорит об итогах дня выборов-2020, высказывает мнение, кто стал его президентом, и делится эмоциями по этому поводу.
Редакция «Кур'ера» попросила трёх случчан следить за информационной повесткой президентских выборов-2020 в Беларуси. И каждую неделю они рассказывают читателям о том, как они понимают ход избирательной кампании, что их удивляет, делятся своими мнениями и наблюдениями.
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ВЫБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 0. Каждый белорус как точка отсчёта для развития нашей страны. Неважно, кто будет президентом, важны ваши надежды, пожелания и что вы сами можете сделать. Нажмите на ссылку и отправьте послание будущему президенту Беларуси!
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Верный бабарыкинец-тапкановец.Когда народ Франции шел громить Бастилию в толпе шел нетриметный молодой офицерик. он сказал приятелю:"пойдем за этими канальями, а там посмотрим".Это был Бонапарт. Вскоре он поставил страну на колени, ввел всеобщую воинскую обязанность (впервые в истории) и ввергнул её в череду долгих войн и никто не смел пикнуть. Многие от этого пострадали. Сегодня этот технолог разглагольствует о «своем «президенте и долгожданных переменах , а завтра его так поставят на колени, что он взвоет, как не выл, когда ему не хватало свободы до этих выборов .это время не загорами. Признаки этого времени можно наблюдать и за океаном и в Эуропе. Еще вспомним выражение"Революция пожирает своих детей».Сегодня многие оппы думают, что празднуют победу, а завтра их будут проклинать как ЕБНа или Горби даже те кто сегодня им сигналил и махал цветочками. Может… Подробнее »