Слуцк, вечер 14 августа. После цепи солидарности против насилия в центре Слуцка люди прошлись до Молодёжного центра, а затем по другой стороне дороги обратно к площади. Там они поговорили с Александром Голиковым, начальником милиции, и в 21 час начали расходиться.

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Просто факт. О чём он говорит — делайте выводы сами. За пять дней в Беларуси задержали семь тысяч человек — многих протестующих силовики избили, некоторых пытали, большинство оштрафованы или отбывают административный арест. Для пострадавших в ходе протестов уже собрано более 2 миллионов долларов.

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Сбор денег на «нужды пострадавших от нарушений прав человека» в Беларуси активист Андрей Леончик и его помощница Надзея Нортон объявили в фейсбуке ещё в конце июня 2020 года. На момент публикации (сайт «Медуза») им удалось собрать больше 152 миллионов рублей (больше двух миллионов долларов). Число жертвователей превысило 50 тысяч человек.