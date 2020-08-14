Альянс независимых региональных издателей разных стран выражает поддержку Беларуси

Альянс независимых региональных издателей (АНРИ) выражает поддержку коллегам-издателям, журналистам, всему белорусскому народу, который переживает сегодня самый тяжёлый период в истории страны. Все узники должны быть освобождены, все виновные в насилии над народом наказаны. Мы уверены, что террор не сломит волю белорусов. Жыве Беларусь!
Заявление Ассоциации издателей региональной прессы «Объединённые МассМедиа«
«Уважаемые российские коллеги-журналисты, дорогие российские читатели, в этот сложный и очень важный для нашей страны период мы призываем к вашей солидарности и хотим поделиться информацией о происходящем.
Профессиональное сообщество белорусских издателей региональной прессы обращает ваше внимание на происходящее в нашей стране за последние месяцы — от начала президентской избирательной кампании и уже четвёртый день после её проведения:
- Весь период электоральной кампании 2020 года по выборам президента массово нарушались права журналистов и СМИ. Это является грубым нарушением свободы слова, принципов гласности и открытости избирательного процесса;
- Уже более 5000 человек подверглось задержаниям, угрозам и избиениям со стороны правоохранительных органов и спецслужб — только со времени основного дня голосования 9 августа. Есть факт применения табельного оружия против мирного населения.
Нас, издателей региональной прессы Беларуси, волнует не только судьба сотрудников, права журналистов и наше профессиональное будущее, но и судьба читателей, населения страны, которая уже четвёртый день живёт на грани гражданской войны. Журналисты изданий, которые мы представляем, отстаивают наши конституционные права, право населения знать правду о происходящем в стране.
- Мы призываем власти прекратить нарушение прав журналистов и СМИ, а тем более насилие против журналистов, а также и граждан, высказывающих протест мирным путём;
- Мы призываем мировую общественность отреагировать на происходящее в Беларуси, поддержать белорусский народ всеми возможными способами;
- Мы требуем установления и привлечения к ответственности виновных в нарушениях прав журналистов и СМИ;
- Мы требуем освободить задержанных ни в чём не повинных людей, остановить насилие в стране и «разгоны-хапуны», по сути, геноцид мирных граждан, несогласных с результатами выборов. Привлечь к ответственности тех, кто позволяет это делать, и взыскать с них нанесённый моральный и материальный ущерб людям и хозяйствам регионов;
- Мы требуем освободить всех задержанных журналистов и привлечь к ответственности тех, кто препятствовал и препятствует им заниматься профессиональной деятельностью;
- Мы требуем обеспечить соблюдение законности по свободе доступа к информации и прекратить тенденциозное освещение событий в стране через госСМИ, клевету, навешивание «ярлыков» и разжигание национального конфликта.
Постоянно обновляющийся список попавших под репрессии журналистов за время можно найти на сайте БАЖ.
По данным ОО «Беларуская асацыяцыя журналістаў»
- 9 августа — 24 задержания;
- 10 августа — 20 задержаний;
- 11 августа — 12 задержаний;
- 12 августа — 8 задержаний.
Краткая информация про Ассоциацию: Ассоциация издателей региональной прессы «Объединённые МассМедиа» была создана в 2009 году и на сегодняшний день объединяет 15 независимых медиа, как онлайн, так и печатных, из разных регионов Беларуси. Общий тираж печатных версий изданий, членов Ассоциации, превышает 70 000 экземпляров.
Главная цель Ассоциации — развитие среды, благоприятной для эффективной работы независимых медиа и укрепления отрасли в целом. Ассоциация фасилицирует коммуникации и обмен опытом между частными издателями, содействует развитию рынка региональных СМИ.
Наши контакты:
e-mail: info@masmedyi.by
Сайт: www.masmedyi.by
FB: www.facebook.com/unitedmassmedia
Журналистские ассоциации восьми стран выразили поддержку коллегам из Беларуси. АНРИ публикует обращение:
«Мы, медиаорганизации и журналистские ассоциации Армении, Грузии, Латвии, Молдовы, Польши, России, Украины и Швеции, выражаем поддержку и солидарность с нашими коллегами из Беларуси. Журналисты белорусских и зарубежных медиа, а также блогеры, освещающие протестные акции, подвергаются жестокому насилию и давлению со стороны властей.
Беспрепятственная и безопасная работа журналистов защищена международными конвенциями и законами всех цивилизованных стран. Создание препятствий в работе журналистов является нарушением закона Беларуси.
Задержания, жестокие избиения, порча оборудования белорусских и иностранных журналистов, работающих в стране, отключение интернета и другие многочисленные нарушения прав журналистов и свободы слова должны быть немедленно прекращены и расследованы, а осуществлявшие их сотрудники правоохранительных органов и руководители, отдававшие соответствующие приказы, строго наказаны!
Мы внимательно следим за развитием ситуации.
Мы выражаем свою поддержку и восхищение тем, как в условиях насилия и отсутствия безопасных условий для работы, наши белорусские коллеги продолжают освещать события, происходящие в стране. Мы используем ваши публикации для информирования о том, что происходит в Беларуси, и благодарны вам за этот труд.
Мы призываем коллег-журналистов и медиаорганизации других стран выразить своё отношение к происходящему в Беларуси и призвать свои правительства использовать дипломатическое и экономическое влияние с тем, чтобы прекратить насилие по отношению к журналистам, блогерам, активистам и гражданам Беларуси".
- Ереванский пресс-клуб, Армения
- Центр медиа инициатив, Армения
- «Журналисты во имя будущего», Армения
- «Журналисты-расследователи», Армения
- Клуб общественной журналистики, Армения
- Центр свободы информации, Армения
- Комитет защиты свободы слова, Армения
- Клуб журналистов «Аспарез», Армения
- Ассоциация региональных медиа Грузии (ГРМА)
- Ассоциация независимой прессы Молдовы (API)
- Ассоциация электронной прессы (APEL), Молдова
- Центр независимой журналистики (CJI), Молдова
- Ассоциация журналистов по окружающей среде и экологическому туризму (AJMTEM), Молдова
- RISE-Moldova
- Комитет по свободе печати (CFP), Молдова
- Центр журналистских расследований, Молдова
- Ассоциация журналистов Латвии
- Медиа-центр Cтокгольмской школы экономики в Риге (SSE Riga), Латвия
- Сообщество локальных газет (SGL), Польша
- Press-Club Polska, Польша
- Альянс независимых региональных издателей (АНРИ), Россия
- Фонд независимого радиовещания, Россия
- Профсоюз журналистов и работников СМИ, Россия
- Медиа-институт Fojo, Швеция
- Донецкий институт информации, Украина
- Детектор Медиа, Украина
- Институт развития региональной прессы (ИРРП), Украина
- Институт массовой информации, IMI, Украина
- Независимый медиа профсоюз (Незалежна медіа-профспілка України)
- Независимая ассоциация медиа (НАМ), Украина
- Украинский институт медиа и коммуникации
- Комиссия по журналисткой этике (КЖЭ), Украина
- Общественная организация «Женщины в медиа» (Жінки в медіа), Украина
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