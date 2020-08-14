Альянс независимых региональных издателей разных стран выражает поддержку Беларуси

Альянс независимых региональных издателей (АНРИ) выражает поддержку коллегам-издателям, журналистам, всему белорусскому народу, который переживает сегодня самый тяжёлый период в истории страны. Все узники должны быть освобождены, все виновные в насилии над народом наказаны. Мы уверены, что террор не сломит волю белорусов. Жыве Беларусь!

Заявление Ассоциации издателей региональной прессы «Объединённые МассМедиа«

«Уважаемые российские коллеги-журналисты, дорогие российские читатели, в этот сложный и очень важный для нашей страны период мы призываем к вашей солидарности и хотим поделиться информацией о происходящем.

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Профессиональное сообщество белорусских издателей региональной прессы обращает ваше внимание на происходящее в нашей стране за последние месяцы — от начала президентской избирательной кампании и уже четвёртый день после её проведения:

Весь период электоральной кампании 2020 года по выборам президента массово нарушались права журналистов и СМИ. Это является грубым нарушением свободы слова, принципов гласности и открытости избирательного процесса;

Уже более 5000 человек подверглось задержаниям, угрозам и избиениям со стороны правоохранительных органов и спецслужб — только со времени основного дня голосования 9 августа. Есть факт применения табельного оружия против мирного населения.

Нас, издателей региональной прессы Беларуси, волнует не только судьба сотрудников, права журналистов и наше профессиональное будущее, но и судьба читателей, населения страны, которая уже четвёртый день живёт на грани гражданской войны. Журналисты изданий, которые мы представляем, отстаивают наши конституционные права, право населения знать правду о происходящем в стране.

Мы призываем власти прекратить нарушение прав журналистов и СМИ, а тем более насилие против журналистов, а также и граждан, высказывающих протест мирным путём;

Мы призываем мировую общественность отреагировать на происходящее в Беларуси, поддержать белорусский народ всеми возможными способами;

Мы требуем установления и привлечения к ответственности виновных в нарушениях прав журналистов и СМИ;

Мы требуем освободить задержанных ни в чём не повинных людей, остановить насилие в стране и «разгоны-хапуны», по сути, геноцид мирных граждан, несогласных с результатами выборов. Привлечь к ответственности тех, кто позволяет это делать, и взыскать с них нанесённый моральный и материальный ущерб людям и хозяйствам регионов;

Мы требуем освободить всех задержанных журналистов и привлечь к ответственности тех, кто препятствовал и препятствует им заниматься профессиональной деятельностью;

Мы требуем обеспечить соблюдение законности по свободе доступа к информации и прекратить тенденциозное освещение событий в стране через госСМИ, клевету, навешивание «ярлыков» и разжигание национального конфликта.

Постоянно обновляющийся список попавших под репрессии журналистов за время можно найти на сайте БАЖ.

По данным ОО «Беларуская асацыяцыя журналістаў» от 13.08.20 11:59 количество задержаний журналистов по дням выглядит следующим образом:

9 августа — 24 задержания;

10 августа — 20 задержаний;

11 августа — 12 задержаний;

12 августа — 8 задержаний.

Краткая информация про Ассоциацию: Ассоциация издателей региональной прессы «Объединённые МассМедиа» была создана в 2009 году и на сегодняшний день объединяет 15 независимых медиа, как онлайн, так и печатных, из разных регионов Беларуси. Общий тираж печатных версий изданий, членов Ассоциации, превышает 70 000 экземпляров.

Главная цель Ассоциации — развитие среды, благоприятной для эффективной работы независимых медиа и укрепления отрасли в целом. Ассоциация фасилицирует коммуникации и обмен опытом между частными издателями, содействует развитию рынка региональных СМИ.

Наши контакты:

e-mail: info@masmedyi.by

Сайт: www.masmedyi.by

FB: www.facebook.com/unitedmassmedia

Журналистские ассоциации восьми стран выразили поддержку коллегам из Беларуси. АНРИ публикует обращение:

«Мы, медиаорганизации и журналистские ассоциации Армении, Грузии, Латвии, Молдовы, Польши, России, Украины и Швеции, выражаем поддержку и солидарность с нашими коллегами из Беларуси. Журналисты белорусских и зарубежных медиа, а также блогеры, освещающие протестные акции, подвергаются жестокому насилию и давлению со стороны властей.

Беспрепятственная и безопасная работа журналистов защищена международными конвенциями и законами всех цивилизованных стран. Создание препятствий в работе журналистов является нарушением закона Беларуси.

Задержания, жестокие избиения, порча оборудования белорусских и иностранных журналистов, работающих в стране, отключение интернета и другие многочисленные нарушения прав журналистов и свободы слова должны быть немедленно прекращены и расследованы, а осуществлявшие их сотрудники правоохранительных органов и руководители, отдававшие соответствующие приказы, строго наказаны!

Мы внимательно следим за развитием ситуации.

Мы выражаем свою поддержку и восхищение тем, как в условиях насилия и отсутствия безопасных условий для работы, наши белорусские коллеги продолжают освещать события, происходящие в стране. Мы используем ваши публикации для информирования о том, что происходит в Беларуси, и благодарны вам за этот труд.

Мы призываем коллег-журналистов и медиаорганизации других стран выразить своё отношение к происходящему в Беларуси и призвать свои правительства использовать дипломатическое и экономическое влияние с тем, чтобы прекратить насилие по отношению к журналистам, блогерам, активистам и гражданам Беларуси".