Мнение обывателя. Что в голове у тех, кто отдаёт такие приказы

Гуляю по городу, переписываюсь с друзьями, слежу за горячими новостями сегодняшних дней, а вечером поневоле подвожу итог: «Что сегодня особенного было?». Знаете, уже который день подряд внимание поневоле акцентируется на том, что сейчас в ходу у людей, кроме «Беларусы, вы неверагодныя!», ещё такие слова: «Это уже маразм какой-то!», «Что вытворяют!».

Если первые адресованы больше уличным инициативам наших женщин как продолжению светлого и доброго, что запустила команда Светланы Тихановской, то оба вторых утверждения, к сожалению, замечаю, адресованы больше тем, кто призван нас охранять и вершить у нас правосудие. Те, кто вершил заключительную процедуру подсчёта голосов на этих выборах-назначении, сегодня, кажется, «игнорятся» и стали даже объектом насмешек. Уверен, это только начало — школьники отдельным педагогам ведь тоже напомнят, насколько честными и принципиальными они были в комиссиях…

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Когда читаешь про постановления под копирку, необоснованные задержания или тем более сам становишься их очевидцем, то лучшего слова, чем «маразм», пожалуй, и не подберёшь. Это не укладывается в голове. И не думаю, что достаточно извинений главы ведомства и людей из власти — всё это делается после того, как покалечили и «посадили на бабки» ни за что в буквальном смысле слова столько людей. Выглядит всё просто: провели безо всякой необходимости эксперимент над собственным народом, постреляли — извинились… Ну, подумаешь, загребли журналистов, дали штрафы за «участие», жёстко с ними обошлись и побили их аппаратуру — пусть рассказывают больше про жниво, а не про войну, как это делают «правильные» каналы…

Хочется в первую очередь спросить: «Что в голове у тех, кто отдаёт такие приказы? Как чувствуют себя те, кто даёт состряпанные показания, кто подписывает протоколы под копирку?». Или они задаются подобными вопросами, когда это всё касается их лично или их родных? Так от того, что если не сами, то родные могут быть потерпевшими в других районах, где отдают подобные приказы не знакомые с этим родством такие же командиры-начальники, никто ведь не застрахован. У нас же командиры поголовно с высшим образованием (иногда не одним). Где они его получали? Где вообще воспитывались? Они, что, не видят и не слышат плачущих матерей или родных этих жертв? Бросьте, господа! Не надо считать народ, извините, быдлом.

В целом службы эти, понятно, нам нужны. Но нужны службы с адекватными командирами и начальниками, а не теми, кто пытается любыми способами выполнить приказ и взять под контроль процесс, который заключается и в том, что лично командуют, кого надо обязательно взять. Взять, невзирая на то, что человек вообще просто был где-то рядом или зашёл в магазин. Понимаю, что такое хамство и лицемерие власть культивировала и поощряла, но людьми-то оставаться надо. Или главенствует принцип: отслужил и убежал в столицу или в другой регион, а тут пусть подчинённые расхлёбываются, их дети и родные? Да, дожились…

Обнадёживает пока разве то, что и среди этих начальников есть, как ярко показали интернет-новости, те, кто ни под каким предлогом не подписывал лживые протоколы, кто выходил к людям и разговаривал с ними (не заигрывал) и получал симпатии этих людей. Народ запомнит, думаю, деяния всех — и ответственных, и безответственных. Впереди сложные времена. Остаётся только надеяться, как бы пафосно это ни звучало, что прорвёмся и все получат по заслугам.