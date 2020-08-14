Случчанку оштрафовали за участие в несанкционированном митинге. Её друг хочет ей материально помочь из-за рубежа. Женщину волнует, не придётся ли ей платить налог после получения денежного перевода из-за границы. Специалист инспекции МНС по Слуцкому району пояснила «Кур'еру», в каком случае нужно платить налог, а в каком — нет.



«Денежный перевод является доходом физического лица, и при определённых условиях с него уплачивается налог, — пояснила Валентина Дещенко, заместитель начальника управления, начальник отдела налогообложения доходов физических лиц инспекции МНС по Слуцкому району. — В первую очередь учитывается, от кого получен денежный перевод и не превысил ли он в сумме от всех источников в течение календарного года установленный лимит».

В 2020 году лимит составляет 7003 рубля.

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Если в течение года (с 1 января по 31 декабря) человек получил сумму от физического лица (не близкого родственника) больше, то необходимо не позднее 31 марта 2021 года обратиться в налоговую инспекцию, задекларировать доход, превышающий 7003 рубля, и уплатить налог в размере 13%.

Если сумма меньше 7003 рубля, то она налогом не облагается.



В каком случае налог на денежный перевод платить не нужно

Если денежный перевод получен от близкого родственника, даже если он превысил установленный размер, то подавать декларацию и платить налог не надо.

К близким родственникам относятся:

родители (усыновители, удочерители),

дети (в том числе усыновлённые, удочерённые),

родные братья и сёстры,

дед, бабушка, внуки,

прадед, прабабушка, правнуки,

супруги, а также лица, состоящие в отношениях свойства, — близкие родственники другого супруга, в том числе умершего.

В этом случае нужно обратиться в налоговую инспекцию и представить документ, подтверждающий родство. Это может быть свидетельство о рождении, о браке, о рождении детей. Если документ не представлен, то налог уплачивается на сумму, превышающую 7003 рубля.

Если денежный перевод пришёл от организации

Если денежный перевод получен от юридических лиц из-за границы, то вся сумма декларируется и облагается налогом.

О наказании за непредставление декларации и неуплату налога

За нарушение срока представления декларации и за неуплату подоходного налога в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях предусмотрен штраф.

Нарушение физическим лицом срока (30 апреля 2020 года) представления налоговой декларации за 2019 год:

при наличии подлежащей уплате суммы налога и просрочке более 3-х рабочих дней;

при отсутствии подлежащей уплате суммы налога и просрочке более 12-ти месяцев,

влечёт наложение штрафа в размере 2 базовых величин, с увеличением его на 0,5 базовой величины за каждый полный месяц просрочки (но не более 10-ти базовых величин), то есть от 54 до 270 рублей.

2. Нарушение срока уплаты подоходного налога (1 июня 2020 года), исчисленного на основании представленной налоговой декларации за 2019 год, если неуплаченная или неполностью уплаченная сумма налога превышает одну базовую величину, влечёт наложение штрафа в размере 15% от неуплаченной суммы налога, но не менее 0,5 базовой величины (от 13,5 рубля и более).