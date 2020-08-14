Молдавские журналисты провели акцию в поддержку журналистов Беларуси

Молдавские журналисты из города Бельцы — друзья редакции «Кур'ера». Они прислали нам видео и фото акции, которую провели в поддержку белорусских журналистов.

«Мы помним 2009 год, когда у нас были волнения в Кишинёве, центральные телеканалы государственные ничего этого не показывали. Я постарше вас всех. Я помню, когда был ГКЧП, то же самое было. В городе были танки и волнения, а по телевизору показывали „Лебединое озеро“. Это всё продолжается. Все диктаторы действуют как под копирку. И всех их ждёт одна участь. Тех, которые думали, что благодаря тишине, которую они создают, уничтожая журналистику, отключая интернет, они будут существовать вечно», — говорит один из выступающих.

Реклама

«Ребята работали без доступа к интернету, — говорит Руслан Михалевский, главный редактор газеты «СП». — Глушили сайты. Я пытался общаться с коллегой из Слуцка, но периодически она пропадала, потому что отключали все социальные сети, всю коммуникацию. Я помню очень хорошо, в 2009 году насколько было тревожно в нашей стране. Как тоже пытались глушить интернет. И я понимаю, насколько им сейчас сложно. Они видят полицейский произвол /…/ Людей просто беспричинно бьют.

Журналисты там находятся не просто так. Они работают. /…/ Все политики должны понять одну вещь: журнализм — это не преступление, журнализм — это работа. Мы находимся во время любого события при исполнении. Поэтому когда журналистов бьют, когда пытаются им мешать — это преступление. Но в той форме, как это происходит в Беларуси, — это превышает все допустимые пределы".

Посмотрите это видео. Первый выступающий журналист говорит по-молдавски, но остальные говорят по-русски. Кто не знает молдавский, перемотайте на 2.35.

Флешмоб в поддержку журналистов в Беларуси Бельцкие СМИ проводят акцию в поддержку задержанных и избитых в Беларуси репортёров Опубликовано Газета «СП» (Бельцы) Четверг, 13 августа 2020 г.

Фото акции: