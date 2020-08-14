Что происходило в Слуцком районе возле ЛТП-3, откуда освобождали задержанных на акциях протеста в Беларуси. Репортаж

В обед 14 августа «Кур'ер» опубликовал списки задержанных на акциях протеста, которых привезли в лечебно-трудовой профилакторий № 3 в Слуцком районе. Туда отправились родственники, друзья задержанных, а также волонтёры с питьевой водой и едой. Волонтёры также развозят по домам тех, кого отпустили.

Всё это время мы рассказывали о происходящем своим читателям в «Слуцкой телеге» и в нашей группе ВК — «Слуцкий Курьер». Сейчас приводим промежуточный итог. После публикации списка в редакцию газеты «Кур'ер» звонили родные и близкие нескольких задержанных, которых перевезли в Слуцкий район в ЛТП-3. Например, женщина из Могилёвской области не знала, как забить в навигатор ЛТП-3.

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К 15 часам, когда начали отпускать ребят, к ЛТП выстроилась огромная очередь из машин. Людей было несколько сотен.

Всех собравшихся возле самого режимного объекта попросили отойти на 50 метров, чтобы не создавать столпотворение. Люди понимали, что всё происходящее затянется надолго, говорили, что на ночь нужны генератор, удлинители, пауэр-банки, зарядные, шатёр/высокая палатка.

Волонтёры начали публиковать списки освобождённых людей. С этой информацией можно ознакомиться в телеграм-чате ЛТП-3 ИНФО.

Также мы сообщали, что выпустили и местного политика Виталия Амельковича, который был арестован ещё до выборов за участие в «несостоявшемся митинге Тихановской»

По информации первых освобождённых, в ЛТП более тысячи человек. Выускают около 700. Но на самом деле люди не знаю, сколько именно. «Там три корпуса». Про условия говорят, что в ЛТП — как в оздоровительном лагере: кормили очень хорошо, дали одежду, книги для чтения. Люди, которые освободились, не горели общаться с прессой. Отказ пояснили тем, что тех, кто выходил из Окрестино и общался с журналистами, потом снова задерживали.

Наш корреспондент работал на месте. Он вернулся в редакцию, а сейчас к ЛТП-3 добровольцы повезли волонтёра-психолога.

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