Лечебно-трудовой профилакторий № 3 (ЛТП-3, Слуцк). Списки задержанных

Отдел новостей
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В лечебно-трудовой профилакторий № 3 в Слуцком районе привозят задержанных на акциях протеста.

Номер телефона дежурного ЛТП № 3 — (8 1 795) 4 94 23.

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Среди задержанных есть случчанин Юрий Шилов, наш читатель, который делился с нами в Instagram фото и видео с акций протеста в Минске.

Скачать все фото на телефон можно — здесь.

Лечебно-трудовой профилакторий №3 (ЛТП-3, Слуцк). Списки задержанных

Лечебно-трудовой профилакторий №3 (ЛТП-3, Слуцк). Списки задержанных Лечебно-трудовой профилакторий №3 (ЛТП-3, Слуцк). Списки задержанных Лечебно-трудовой профилакторий №3 (ЛТП-3, Слуцк). Списки задержанных Лечебно-трудовой профилакторий №3 (ЛТП-3, Слуцк). Списки задержанных Лечебно-трудовой профилакторий №3 (ЛТП-3, Слуцк). Списки задержанных Лечебно-трудовой профилакторий №3 (ЛТП-3, Слуцк). Списки задержанных Лечебно-трудовой профилакторий №3 (ЛТП-3, Слуцк). Списки задержанных Лечебно-трудовой профилакторий №3 (ЛТП-3, Слуцк). Списки задержанных Лечебно-трудовой профилакторий №3 (ЛТП-3, Слуцк). Списки задержанных

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2 Авторы комментариев
CabandosIt is 2015 Авторы недавних комментариев
It is 2015
Участник
It is 2015

«Сцепка» из 20 опподетюков (из числа 97%(в в день выборов, о которой писал Курьер, тоже не сработала.

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14 августа 2020 13:09
It is 2015
Участник
It is 2015

в ЛТП обычно садят кто уже пару раз попадался и постоянные клиенты.

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14 августа 2020 13:12
Cabandos
Участник
Cabandos

Я так понимаю, что ты на той же планете, что и твой президент находишься. Очнись уже. Ты реально не соображаешь что в стране происходит? Судя по твоим сообщениям ум тебе Бог дал, но вот с разумом — беда.

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14 августа 2020 14:01