Лечебно-трудовой профилакторий № 3 (ЛТП-3, Слуцк). Списки задержанных

В лечебно-трудовой профилакторий № 3 в Слуцком районе привозят задержанных на акциях протеста.
Номер телефона дежурного ЛТП № 3 — (8 1 795) 4 94 23.
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Среди задержанных есть случчанин Юрий Шилов, наш читатель, который делился с нами в Instagram фото и видео с акций протеста в Минске.
Скачать все фото на телефон можно — здесь.
«Сцепка» из 20 опподетюков (из числа 97%(в в день выборов, о которой писал Курьер, тоже не сработала.
в ЛТП обычно садят кто уже пару раз попадался и постоянные клиенты.
Я так понимаю, что ты на той же планете, что и твой президент находишься. Очнись уже. Ты реально не соображаешь что в стране происходит? Судя по твоим сообщениям ум тебе Бог дал, но вот с разумом — беда.