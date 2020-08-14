Лечебно-трудовой профилакторий № 3 (ЛТП-3, Слуцк). Списки задержанных

В лечебно-трудовой профилакторий № 3 в Слуцком районе привозят задержанных на акциях протеста.

Номер телефона дежурного ЛТП № 3 — (8 1 795) 4 94 23.

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Среди задержанных есть случчанин Юрий Шилов, наш читатель, который делился с нами в Instagram фото и видео с акций протеста в Минске.