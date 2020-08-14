Второму мужчине, который в Слуцке покупал девушкам цветы, тоже дали 10 суток. Комментарий адвоката

14 августа в здании Слуцкого РОВД слушалось административное дело в отношении мужчины, который 12 августа во время акции солидарности против насилия пошёл купить девушкам цветы и был задержан. Суд был открытым, но на него никого не пустили, потому что он проходил в РОВД, а не в здании суда. Дело рассматривал, как и вчера, судья Александр Шутко.

Напомним, что вчера, 13 августа, одному случчанину, также задержанному при покупке цветов, назначили арест на 10 суток. А второй попросил защитника, поэтому суд над ним перенесли на сегодня.

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Сегодня в 14.30 защитник приехал к РОВД. В суд пустили его и свидетельницу — пожилую маму задержанного. В вечер задержания она была с сыном. Суд продлился около 2 часов. И постановил назначить мужчине 10 суток ареста.

Вот как это прокомментировал защитник Дмитрий Лозовик, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:

«Статья 35 Конституции Республики Беларусь предусматривает свободу массовых мероприятий. Это предполагает, что мы можем в любом месте собираться в любое время. Во всём мире это носит уведомительный характер. У нас же закон о проведении массовых мероприятий является таким, что он допускает волюнтаризм. То есть любой райисполком по любому надуманному основанию может либо отказать тебе в проведении массового мероприятия, либо перенести его в другое неудобное место.

13 августа женщины пытались привлечь внимание населения и властей к чрезмерной жестокости при разгоне митингов, связанных с несогласием с озвученными результатами президентских выборов.

[Суд в Слуцке вынес, по-моему,] политически мотивированное постановление. А милиционеры при этом не шибко заботились о том, чтобы создать видимость доказывания вины. Один говорил, что он начал его задерживать, но за ним не успел добежать. Второй, вроде как, закончил задержание. При этом моему подзащитному никто не сказал, что он задерживается. Он узнал, что задержан, только тогда, когда его посадили в милицейскую машину.

В чём заключалось его участие в массовом мероприятии? В мероприятии участвовали девушки. Но он не девушка. Он им цветы дарил. Можно долго рассказывать про очевидные противоречия, но я понимаю, что логики и права здесь нет. Здесь политика".

Мама задержанного сказала корреспонденту «Кур'ера», что не согласна с тем, о чём говорили свидетели. На самом деле всё было не так.

Постановление адвокат будет обжаловать. Обжаловать можно в течение 5-ти суток.