Второму мужчине, который в Слуцке покупал девушкам цветы, тоже дали 10 суток. Комментарий адвоката

14 августа в здании Слуцкого РОВД слушалось административное дело в отношении мужчины, который 12 августа во время акции солидарности против насилия пошёл купить девушкам цветы и был задержан. Суд был открытым, но на него никого не пустили, потому что он проходил в РОВД, а не в здании суда. Дело рассматривал, как и вчера, судья Александр Шутко.
Напомним, что вчера, 13 августа, одному случчанину, также задержанному при покупке цветов, назначили арест на 10 суток. А второй попросил защитника, поэтому суд над ним перенесли на сегодня.
Сегодня в 14.30 защитник приехал к РОВД. В суд пустили его и свидетельницу — пожилую маму задержанного. В вечер задержания она была с сыном. Суд продлился около 2 часов. И постановил назначить мужчине 10 суток ареста.
Вот как это прокомментировал защитник Дмитрий Лозовик, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:
«Статья 35 Конституции Республики Беларусь предусматривает свободу массовых мероприятий. Это предполагает, что мы можем в любом месте собираться в любое время. Во всём мире это носит уведомительный характер. У нас же закон о проведении массовых мероприятий является таким, что он допускает волюнтаризм. То есть любой райисполком по любому надуманному основанию может либо отказать тебе в проведении массового мероприятия, либо перенести его в другое неудобное место.
13 августа женщины пытались привлечь внимание населения и властей к чрезмерной жестокости при разгоне митингов, связанных с несогласием с озвученными результатами президентских выборов.
В чём заключалось его участие в массовом мероприятии? В мероприятии участвовали девушки. Но он не девушка. Он им цветы дарил. Можно долго рассказывать про очевидные противоречия, но я понимаю, что логики и права здесь нет. Здесь политика".
Мама задержанного сказала корреспонденту «Кур'ера», что не согласна с тем, о чём говорили свидетели. На самом деле всё было не так.
Постановление адвокат будет обжаловать. Обжаловать можно в течение 5-ти суток.
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