Для «Тик-Тока», учёбы и спорта. Посмотрите, что нового из одежды привезли в магазин «Всё по карману»

В магазине одежды для всей семьи «Всё по карману», который находится по адресу ул. Ленина, 207 («Дельфин»), новый привоз одежды. Большой выбор вещей для школьников и студентов: разнообразие школьной и спортивной форм.

В ассортименте магазина много стильной женской, мужской, детской и подростковой одежды.

Большой размерный ряд.

А также большой выбор галантереи и обуви для всей семьи, постельных и банных принадлежностей, игрушек для детей и многое другое.

Также привоз одежды в магазинах «Смешные цены» и «Мала до велика».

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Адреса магазинов:

«От мала до велика»: ул. Комсомольская, д.3

«Все по карману»: ул. Ленина, 207 («Дельфин»)

«Смешные цены»: ул. М. Богдановича, 8

Время работы: 9:00—19:00 , без обеда и выходных

ООО «Восточная долина» УНП 690 665 255