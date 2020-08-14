Для «Тик-Тока», учёбы и спорта. Посмотрите, что нового из одежды привезли в магазин «Всё по карману»

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В магазине одежды для всей семьи «Всё по карману», который находится по адресу ул. Ленина, 207 («Дельфин»), новый привоз одежды. Большой выбор вещей для школьников и студентов: разнообразие школьной и спортивной форм.

  • В ассортименте магазина много стильной женской, мужской, детской и подростковой одежды.
  • Большой размерный ряд.
  • А также большой выбор галантереи и обуви для всей семьи, постельных и банных принадлежностей, игрушек для детей и многое другое.

Также привоз одежды в магазинах «Смешные цены» и «Мала до велика».

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Для «Тик-Тока», учёбы и спорта. Посмотрите, что нового из одежды привезли в магазин «Всё по карману»

Для «Тик-Тока», учёбы и спорта. Посмотрите, что нового из одежды привезли в магазин «Всё по карману»

Для «Тик-Тока», учёбы и спорта. Посмотрите, что нового из одежды привезли в магазин «Всё по карману»

Для «Тик-Тока», учёбы и спорта. Посмотрите, что нового из одежды привезли в магазин «Всё по карману»

Для «Тик-Тока», учёбы и спорта. Посмотрите, что нового из одежды привезли в магазин «Всё по карману»

Для «Тик-Тока», учёбы и спорта. Посмотрите, что нового из одежды привезли в магазин «Всё по карману»

Для «Тик-Тока», учёбы и спорта. Посмотрите, что нового из одежды привезли в магазин «Всё по карману»

Для «Тик-Тока», учёбы и спорта. Посмотрите, что нового из одежды привезли в магазин «Всё по карману»

Для «Тик-Тока», учёбы и спорта. Посмотрите, что нового из одежды привезли в магазин «Всё по карману»

Для «Тик-Тока», учёбы и спорта. Посмотрите, что нового из одежды привезли в магазин «Всё по карману»

Для «Тик-Тока», учёбы и спорта. Посмотрите, что нового из одежды привезли в магазин «Всё по карману»

Для «Тик-Тока», учёбы и спорта. Посмотрите, что нового из одежды привезли в магазин «Всё по карману»

Для «Тик-Тока», учёбы и спорта. Посмотрите, что нового из одежды привезли в магазин «Всё по карману»

Для «Тик-Тока», учёбы и спорта. Посмотрите, что нового из одежды привезли в магазин «Всё по карману»

Для «Тик-Тока», учёбы и спорта. Посмотрите, что нового из одежды привезли в магазин «Всё по карману»

Для «Тик-Тока», учёбы и спорта. Посмотрите, что нового из одежды привезли в магазин «Всё по карману»

Для «Тик-Тока», учёбы и спорта. Посмотрите, что нового из одежды привезли в магазин «Всё по карману»

Для «Тик-Тока», учёбы и спорта. Посмотрите, что нового из одежды привезли в магазин «Всё по карману»

Для «Тик-Тока», учёбы и спорта. Посмотрите, что нового из одежды привезли в магазин «Всё по карману»

Адреса магазинов:

  • «От мала до велика»: ул. Комсомольская, д.3

  • «Все по карману»: ул. Ленина, 207 («Дельфин»)

  • «Смешные цены»: ул. М. Богдановича, 8

Время работы: 9:00—19:00, без обеда и выходных

ООО «Восточная долина» УНП 690 665 255

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