«Для чего это всё? Мы живём в маленьом городе в котором все друг дуга знают». Известный житель Слуцка рассказал о том, как его выволокли из машины

Роман — герой прошлых публикаций «Кур'ера». Но с ним случилась нынешняя реальность. В тот вечер мы опубликовали видео задержания парней. Вы все видели эти кадры. Парней доставали прямо из машин возле «Виталюра».

Роман рассказал, как и что происходило. Газета «Кур'ер» продолжает следить за развитием событий в Слуцке.

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«Всем привет. Я тот самый молодой человек‚ которого задержали на парковке „Виталюра“. И сейчас я вам рассажу‚ как там всё происходило. И‚ как говориться‚ причину задержания я вам не назову‚ потому что я её не знаю‚ как не знают сами сотрудники милиции. Просто видимо так захотелось‚ что-то нужно было делать.

Сидим мы на парковке с моим другом в машине. Он разговаривает по телефону‚ и ему жена говорит‚ что нужно купить в магазине‚ какие продукты. В этот момент подходит сотрудник милиции‚ ни милиции — не знаю‚ либо ГАИ. Представляется и говорит: „У нас сейчас планируются массовые беспорядки на парковке. Просьба покинуть парковку. И если вам автомобиль конечно не жалко‚ то можете оставаться стоять“. Я говорю‚ что товарищ пошёл в магазин‚ купит продукты и мы уедем». Он говорит: «Да, хорошо». И уходит.

Я продолжаю дальше сидеть. Напротив меня стоит автомобиль. Я смотрю‚ что-то начинает происходить. /…/ Это все наши местные переодетые сотрудники ГАИ в ОМОН или же ППСники начинают задерживать ребят из машины, которая стоит напротив. Я не слышал ничего, чтобы кто-то кричал, как-то оскорблял милицию. Просто ни с того ни с сего подошли и начали задерживать их. Я смотрю и думаю: «Блин, какая-то ерунда».

Тут слышу команду: «Чёрный „БМВ“ тоже достаём!» Отправляют сюда. Что вообще происходит? Какой-то произвол! Подходят к машине. Говорят: «Выходим». Я говорю: «Что случилось? Я сижу, жду товарища из магазина. Сейчас он придёт с покупками и мы уезжаем». Многократное повторение вот этого: «Выходим, выходим, я сказал — выходим». Так сказать, чувство власти и безнаказанности‚ вот оно так выливается. Я до последнего говорил: «Ребят, я сейчас дождусь товарища и уеду, если я вам мешаю».

Потом подошли бравые сотрудники ГАИ и давай рассказывать, что если я не выйду — «будем бить стёкла». Начинаются угрозы применения физической силы. Потом начинают свой отсчёт. Зачем мне доводить до этого? Я сейчас просто выйду. Пускай, хотят проверить, пусть проверяют, хотят поговорить, пусть поговорят. Я же ничего не нарушаю. Никакого неповиновения милиции нет. А какие основания? Какие причины для моего задержания?

Я был очень наивен, полагая, что у меня получится с ними поговорить и понять причину своего задержания. Потому что я, как вы уже видели на видео, даже не успел опомниться, и меня уже начали крутить, заламывать и вести в бус.

Знаете, что стоит отметить? Они не соврали. Они и сказали, что планируются массовые беспорядки. То есть они их и устроили по факту. Если до этого люди ходили просто тихо‚ спокойно, кто-то в машине ждал товарища, кто-то приехал встретиться с товарищем и поехать дальше курить кальян на «Мяту», то беспорядки сами же и устроили сотрудники правоохранительных органов.

После чего нас повезли в бусе. Мы катались. Поучаствовали в спецоперации по задержанию таких же злостных нарушителей, как и мы. Потом поехали, нас привезли в отделение. Там были какие-то негативно настроенные сотрудники‚ которым нас передали. Они были злые. Цитата одного из них: «Я из-за вас, долбоёбов, уже третьи сутки на работе». Так он сказал. Понятно‚ человек на пределе, не видит семью, работу.

На что ребята, которые были со мной начали возмущаться: «Как вы так разговариваете? Вы даже не знаете причину, по которой мы здесь оказались, почему нас задержали, как нас задержали». Начали разговаривать. Нас услышали, когда провели на медицинское освидетельствование. Все оказались трезвыми, никто ничего не пил. У всех по нулям. И сотрудники начали понимать, что это жесть, и это какой-то произвол. Они начали сводить это всё на шутку, пытались шутить: «Ну, возможно, вы просто выглядели очень серьёзно, возможно, в вас увидели организаторов, или ещё что-то». Переводили всё на шутку, пытаясь объяснить‚ почему же нас задержали. Хотя до сих пор нет ответа, с чем было связано наше задержание.

Разобравшись, нам сказали, что «ребята, в городе творятся беспорядки, поэтому вы вас тут подержим часик и отпустим, когда всё успокоится. Вас никто держать до утра не будет, и причин задержания нет, всё будет ок».

Как бы хорошо. У меня просто вопрос: а для чего это делается? Когда просто мирных граждан вытаскивают из своих машин, начинают крутить, заламывать, как будто мы какие-то преступники. Для чего всё это? Просто, чтобы показать силу? Или это такая методика у наших правоохранительных органов? Вы просто запугиваете людей. Если раньше милицию уважали, что сейчас её просто бояться. Бояться и тихо ненавидят. Для чего это всё? Мы живём в маленьком городе, в котором все друг друга знают. И все те, кто нас задерживал, это наши жители нашего же города. И вы, я не знаю, ваша власть, которая есть у вас, и безнаказанность, вы позволяете себе творить какие-то неправомерные вещи в отношении других граждан.

Вы живёте с нами, вы живёте со мной. Вы что, хотите ходить, и чтобы за спиной говорили, вас ненавидели? Для чего это всё? Какой-то произвол, когда доводите народ до того, что просто по улице нельзя идти. Ты идёшь по улице и боишься, что тебя заберут, потому что ты просто идёшь.

Может быть ты одел чёрную байку с капюшоном, всё — забираем. Ты одел белую майку — забираем. Я знаю много людей, которые любят носить белые майки, потому что им она нравится. Они не учувствуют в протестах, митингах.

Одно дело, когда вы забираете людей, которые вас провоцируют, которые бросаются на вас с палками, которые уже чересчур сильно и активно высказывают свою точку зрения и мнение и пытаются силой их до вас донести, тогда да. Но когда люди просто тихо, мирно стоят и смотрят, хлопают, или говорят о чём-то, просят «Беларусь без насилия», за что вы их задерживаете? За то, что он просто просит, чтобы вы не применяли насилия?

Вчера задержали молодого человека (12 августа — Прим.ред.), которые просто подарил цветы. Ни ружьё принёс, ни нож, ни палку, ни меч, либо ещё что. Цветы! Его задержали. Ему сейчас дают 10 суток, либо 30 базовых. Это нормально? Если вы считаете, что это нормально, то вы с вами по разному понимаем «нормальность». Если для силовых структур это нормально, то мне вас очень жаль. Потому что, если не сегодня, то завтра, рано или поздно, власть поменяется. И что нам делать дальше? Как нам с вами жить? С людьми, которые нас бьют просто так. Крутят ни за что. Задумайтесь, что вы творите. Потому что это на самом деле произвол".

Напомним само видео задержания.