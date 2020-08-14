Насилия больше нет. Как это было в Слуцке 14 августа (фоторепортаж)

Сегодня в Слуцке в очередной раз прошла акция против насилия. Сначала женщины выстраивались в цепь солидарности с цветами, красными и белыми воздушными шариками, плакатами, осуждающими насилие в Беларуси. К ним подходили всё новые женщины, подтянулись и мужчины. Сначала в цепочке было около 250 человек, потом — больше 400, затем стало сложно считать. В какой-то момент людей в цепи уже было несколько сотен, и они растянулись на 400 метров — от «Дома торговли» до 58-го магазина.
Машины сигналили участницам и участникам акции, а те им махали в ответ. Иногда люди кричали «Жыве Беларусь!» В какой-то момент по улице проехала колонна грузовиков с шариками и бело-красно-белым флагом. Потом несколько машин из этой колонны ещё долго колесили туда-сюда.
Случчане, стоящие на тротуаре, махали участникам шествия, «давали пять». Машины сигналили и включали песню Виктора Цоя «Перемен». Поддерживали шествие и жители, наблюдавшие за происходящим их окон своих домов.
Когда колона дошла до площади, все опять перешли в сторону Дома культуры и пошли к памятнику Анастасии Слуцкой. Тут кто-то кинул клич о том, что на площади можно попросить мэра выйти к народу. Тогда примерно половина людей пошла на площадь, а остальные остались на стороне Дома детского творчества.
На площади люди увидели, что на крыльце райисполкома стоят несколько сотрудников милиции в шлемах и со щитами. Люди начали кричать: «Мэра! Мэра!»
Тут все сдвинулись в сторону стоянки возле бывшего «ночника». Оказалось, туда к людям вышел начальник слуцкой милиции Александр Голиков. Его сопровождали три сотрудника милиции без шлемов, только в жилетах. Голиков стоял прямо среди толпы.
Начальник милиции сказал людям, что задержанных в Слуцке выпустили из ЛТП. Что он отвечает за порядок в городе, чтобы не было массовых беспорядков. Тогда случчане в ответ сказали, что никаких беспорядков не будет, что всё будет мирно. Какой-то мужчина начал выступать вперёд и возмущаться, но его быстро затащили обратно в толпу. Одного молодого человека, который тоже вёл себя агрессивно, увёл в сторону милиционер под возгласы людей «Уберите провокатора».
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