Насилия больше нет. Как это было в Слуцке 14 августа (фоторепортаж)

Сегодня в Слуцке в очередной раз прошла акция против насилия. Сначала женщины выстраивались в цепь солидарности с цветами, красными и белыми воздушными шариками, плакатами, осуждающими насилие в Беларуси. К ним подходили всё новые женщины, подтянулись и мужчины. Сначала в цепочке было около 250 человек, потом — больше 400, затем стало сложно считать. В какой-то момент людей в цепи уже было несколько сотен, и они растянулись на 400 метров — от «Дома торговли» до 58-го магазина.

Машины сигналили участницам и участникам акции, а те им махали в ответ. Иногда люди кричали «Жыве Беларусь!» В какой-то момент по улице проехала колонна грузовиков с шариками и бело-красно-белым флагом. Потом несколько машин из этой колонны ещё долго колесили туда-сюда.

Вскоре все двинулись к Молодёжному центру. К участникам акции присоединились ещё люди. Их стало около полутора тысяч. На Молодёжном центре люди перешли дорогу и направились обратно к площади — по другой стороне улицы.

Случчане, стоящие на тротуаре, махали участникам шествия, «давали пять». Машины сигналили и включали песню Виктора Цоя «Перемен». Поддерживали шествие и жители, наблюдавшие за происходящим их окон своих домов.

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Когда колона дошла до площади, все опять перешли в сторону Дома культуры и пошли к памятнику Анастасии Слуцкой. Тут кто-то кинул клич о том, что на площади можно попросить мэра выйти к народу. Тогда примерно половина людей пошла на площадь, а остальные остались на стороне Дома детского творчества.

На площади люди увидели, что на крыльце райисполкома стоят несколько сотрудников милиции в шлемах и со щитами. Люди начали кричать: «Мэра! Мэра!»

Тут все сдвинулись в сторону стоянки возле бывшего «ночника». Оказалось, туда к людям вышел начальник слуцкой милиции Александр Голиков. Его сопровождали три сотрудника милиции без шлемов, только в жилетах. Голиков стоял прямо среди толпы.

Начальник милиции сказал людям, что задержанных в Слуцке выпустили из ЛТП. Что он отвечает за порядок в городе, чтобы не было массовых беспорядков. Тогда случчане в ответ сказали, что никаких беспорядков не будет, что всё будет мирно. Какой-то мужчина начал выступать вперёд и возмущаться, но его быстро затащили обратно в толпу. Одного молодого человека, который тоже вёл себя агрессивно, увёл в сторону милиционер под возгласы людей «Уберите провокатора».

Люди попросили начальника милиции позвонить мэру и позвать его к ним. Ещё люди сказали, что хотят, чтобы честно посчитали голоса. На это Голиков ответил, что он не отвечает за исполнительную власть.

Председатель райисполкома так и не вышел.

В целом беседа свелась к тому, что начальник милиции сказал: нельзя допустить массовых беспорядков, а люди ответили, что они и не собирались их устраивать.

Потом начальник милиции с милиционерами пошёл обратно в райисполком. А люди начали расходиться. Все друг у друга по дороге спрашивали, что сказал начальник милиции, потому что его было плохо слышно.