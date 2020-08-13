Снабдить водой частный дом можно разными способами: подключиться к центральному водопроводу, устроить колодец или вывести воду из скважины. Наличие скважины даёт большие преимущества.

О плюсах и минусах собственного водопровода, ценах и особенностях рассказал Евгений Федотов, который занимается бурением скважин уже 10 лет.

Своя вода и сколько это стоит

Какие преимущества даёт водопровод из скважины на собственном участке? Во-первых, экономия. Не нужно платить за воду коммунальщикам, поэтому со временем расходы на скважину окупаются.

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Во-вторых, это автономность. Жильцы дома потребляют столько воды, сколько захотят. Без перебоев, отключений и прочих «прелестей» центрального водопровода.

Ну и, в-третьих, чистая вода. Вода из глубокой скважины не содержит вредных примесей.

Минус здесь всего один: пробурить скважину и устроить из неё водопровод — это дорого. Цена зависит от глубины скважины, диаметра труб, грунта, вида местности, объёма работ.

Допустим, если бурение скважины оценят в 50 рублей за метр (недорогой вариант), то скважина глубиной 45 метров (неглубокая) будет стоить более 2000 рублей. Это не считая расходов на подключение воды к дому.

Какие бывают скважины

В зависимости от глубины бурения скважины бывают песчаные и артезианские.

Песчаная скважина

Это скважина глубиной 40−50 метров. Она достаёт до верхних водоносных слоёв песчаного горизонта.

У песчаной скважины есть достоинства:

высокая скорость бурения;

иногда можно пробурить и без специальной техники.

Но есть и недостатки:

воды из неё можно добыть только около 1,5 кубометров за час;

срок эксплуатации такой скважины — около десяти лет;

вода может содержать примеси, хоть она и чище, чем в водопроводе;

скважина нуждается в периодической прокачке.

То есть песчаная скважина подойдёт для дачи, но может быть неудобной для большого жилого дома.

Артезианская скважина

Бывает глубиной до 200 метров. Она затрагивает водоносный слой известковых пород. Чтобы её пробурить, потребуется спецтехника.

Плюсы артезианской скважины:

производительность — около 10 кубометров в час;

срок эксплуатации — около 50 лет;

высокое качество воды;

вода идёт под большим напором.

Минусы артезианской скважины:

на неё нужно обязательно брать разрешение по закону «О недрах», потому что вода на такой глубине является стратегическим запасом государства;

высокая стоимость бурения и обустройства.

Как бурится скважина

Для скважины выделя­ется участок 4×6 м. На нём не должно быть подземных коммуникаций и построек.

Песчаная скважина может буриться вручную с помощью колонки с буром. Глубокая скважина бурится с помощью спецтехники.

Затем устанавливается кессон — вспомогательное помещение скважины. Можно купить готовый кессон или сделать его самостоятельно из бетонных колец или кирпичей. Его устанавливают так, чтобы дно и трубопровод кессона были ниже уровня промерзания грунта, а крыша корпуса возвышалась над землёй на 30 сантиметров. Затем устанавливается насосная станция или глубинный насос для добычи воды. И далее устраивается наружный и внутренний водопровод.

Что входит в водопровод из скважины

Схема водопровода включает в себя саму скважину, кессон (бочку), насосную станцию, обратный клапан, чтобы вода не текла обратно, гидробак для поддержания давления, водоочистные фильтры (для артезиан­ской скважины не нужны), манометр, реле давления, реле сухого хода, редуктор давления и пускозащитное устройство.

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