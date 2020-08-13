Сейчас все вокруг — знакомые, соседи, люди на остановках — только и говорят о результатах выборов, фальсификациях, жестокости власти, о бесправии людей.

Из-за этих выборов я даже поругалась с родителями. Ведь они проголосовали за него потому, что просто боятся, чтобы не было хуже.

Их аргументы такие: у нас спокойно на улицу можно выйти, тебе не оторвут голову и пенсии платят регулярно. Я говорю маме: «А тебя устраивает, что из-за мизерной пенсии ты вынуждена работать? Что на работе на одну ставку на тебя наваливают кучу дополнительной работы и не платят за это? А ты боишься в свою защиту что-то сказать, потому что боишься, что уволят? Мы все живём и боимся сказать слово в свою защиту. Всё держится на страхе и постоянном запугивании. Сколько это можно терпеть?».

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Подуспокоились чиновники, крупные начальники и пенсионеры. Первые — получают в разы больше среднего дохода и боятся потерять должности, вторые — рассуждают, что на пенсию себе заработали, и боятся её лишиться. Они говорят: «А вы живите как хотите».

Люди ждали перемен, и многие говорят, что даже готовы к худшему на какое-то время, чтобы потом было лучше, ведь перемены будут и они неизбежны.

Недовольства у случчан, с кем я говорила, разные. Одни возмущаются, что вылечить зуб в государственной стоматологии стоит 120 рублей, вторые переживают, как собрать детей в школу, сделать самый бюджетный ремонт, третьи болеют, но боятся идти к врачу, потому что лекарства стоят бешеных денег. Кто-то мечтает уехать на заработки в Польшу, в Россию, но при этом сокрушаясь, что ехать туда не хочется, а тут заработать невозможно.

Все эти обычные потребности для большинства людей стали роскошью. А ведь мы работаем, не «люди с криминальным прошлым», не тунеядцы и наркоманы.

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