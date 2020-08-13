«Я очень люблю всех своих выросших учеников. Доверяю им. Надеюсь на их порядочность и честность. Ещё до начала выборов я побывала на избирательном участке в Бокшицком сельском доме культуры и даже написала о своей уверенности, что всё пройдёт хорошо.

9 августа пришла на избирательный участок в д.Городище. Председатель комиссии и секретарь — мои ученики. Я, безусловно, поверила им.

После, как ответственный гражданин, решила узнать итоги голосования на нашем участке, но была занята воскресным вечером и не смогла прийти на участок сама. Фото итогового протокола пообещали сделать мои соседи — ученики Илья и Виталий. Ребята отправились после 21 часа на участок, но протокола ни на дверях, ни на окне вывешено не было. Хотя по закону он должен вывешиваться на видное место, чтобы избиратели могли ознакомиться с тем, как проголосовали. Участок был закрыт.

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В понедельник, 10 августа, после полудня отправилась сама на участок. Всё заперто. Пошла на ФАП деревни Городище, где работает председатель комиссии. Закрыто. Позвонила секретарю Бокшицкого сельсовета. Она обещала взять на заметку мой вопрос и передать просьбу посмотреть протокол.

В 15.15 во вторник я снова пришла и на участок, и на ФАП. Никого. В среду, 12 августа, позвонила на ФАП. Со второго раза трубку поднял председатель комиссии, он же заведующий ФАПом. Сообщил мне, что полномочия с себя снял. Протокол передал в райисполком. Я попросила назвать цифры по кандидатам. Назвал приблизительные к тем, что были объявлены в целом по республике.

Не хочу делать никаких публичных выводов по этой ситуации. Имею 26-летний опыт управленческой работы. Очень хорошо знаю, что в любых конфликтных ситуациях виноват организатор. А как учитель считаю, что некоторым моим бывшим ученикам должно быть стыдно смотреть мне в глаза. Если, конечно, в желании жить комфортно они не потеряли совесть".

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