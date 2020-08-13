«Вас там петушить будут по очереди». Журналист из России рассказал, как посидел сутки в ИВС в Жодино

Российский журналист Никита Телиженко рассказал «Настоящему времени», как его задержали в Беларуси на масштабной акции протеста против фальсификации выборов, избили и отвезли в изолятор временного содержания Жодинского района.

Белорусские силовики задержали Никиту 10 августа около 19 часов в центре Минска на улице Немига. В Жодино его продержали почти сутки. Когда он попробовал показать редакционное удостоверение, силовики заявили, что оно поддельное.

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По словам Телиженко, били часто для развлечения и содержали в камере на двоих человек вместе с ещё 20−30 задержанными. Освободить журналиста удалось лишь при содействии посольства РФ в Беларуси: после этого Никиту в сопровождении сотрудников консульства довезли до российского Смоленска.

Телиженко рассказал, что его арестовали, когда он писал СМС в редакцию о том, что происходило в центре Минска.

«Ко мне подъезжает минивэн, из минивэна выходят полностью экипированные бойцы. Они видят, что я просто пишу что-то в телефоне. Писал я СМС. Но они посчитали, что это телеграм и что у меня есть доступ к интернету, — вспоминает Никита Телиженко. — И всех людей, кто ковыряется в Беларуси в телефоне в процессе походов, они всех объявляют, как я понимаю, потенциальными координаторами всех этих протестов.

Меня доставили в РУВД «Московский». Там сила применялась ко всем без исключения: любой вопрос, который не устраивал сотрудников белорусской милиции, тут же оборачивался побоями, избиениями. Люди кричали, люди от боли ходили под себя.

И всё это проходило при полном спокойствии всех остальных сотрудников милиции, которые, по сути, должны защищать людей. Они смакуют [это]. Они заставляют людей молиться, когда начинают их бить. Говорят: «Читай „Отче наш“!» И херачат дубинками, ногами и всем остальным. Били по башке, били по ногам. Человека, которого вели передо мной, со всего размаха ради шутки долбанули о дверной косяк.

Всех сваливают вповалку в актовый зал. Первое, что ты видишь, — это люди, по которым ходят как сами сотрудники милиции, так и те самые задержанные: они тоже вынуждены идти по людям. Потому что наступить некуда. Все лежат под ногами, все кричат, просят помощи. Помощь не оказывается. В лучшем случае тебе не прилетит по башке.

Не дай бог ты повернул голову — тебе просто прилетает с берца по лицу.

Когда ты заходишь, тебя кладут лицом на пол. Ты должен смотреть в пол. Меня это, благо, миновало. Но товарищ лежал рядом, лишился зубов, по всей видимости.

Порядка 16 часов лежишь в положении, где у тебя голова за спиной, разогнуться нельзя, голову поднять нельзя, пересесть нельзя. В туалет по разрешению. Если всё нормально — то разрешат, если нет — ходи под себя, и многие так и делают. При мне было около 150 человек задержанных, только в одном Московском РУВД. Людей избивали как минимум на двух или трёх этажах, судя по крикам, которые стояли. Воду не получить, а если получить, то только в порядке очереди. И не факт, что тебе достанется то, что ты хотел.

Всех людей, которые утром ещё остаются в РУВД, спускают вниз на первый этаж, где находятся камеры, рассчитанные на два-три человека. В них загружают 20−30 человек, а там нет абсолютно никакой вентиляции. Людям запрещают садиться, людям запрещают поворачиваться. Неважно, какой возраст, какой пол. Просто люди стоят и маринуются.

Конденсат от дыхания появляется на стенах, на потолке. Течёт по потолку. Ты реально стоишь в воде, не знаешь, чем дышать. Люди падают в обморок из-за того, что дышать нечем. Но никому никакого дела нет. Если ты, не дай бог, что-то просил, это может быть чревато, тебе же и прилетит.

Там были люди с повреждённым позвоночником, с разбитыми руками и ногами, сотрясениями. Ничего никому не дали. Максимум — могут кого-то вынести на носилках втихаря, пока ты не видишь. Живой человек или мёртвый — ты даже не узнаешь. Если, не дай бог, ты поднял голову — тебе сразу прилетает.

Когда ты проторчал где-то два часа в этой 1−2-местной камере, приезжают сотрудники СОБРа, грузят человека в автозак. Причём грузят таким образом, что люди лежат штабелями, один друг на друге. И дышать тем, кто оказался ниже, просто становится нечем. Поэтому получается, что, когда вы выезжаете, люди с перебитыми конечностями просто кричат от боли.

В момент, когда машина поехала, нам всем сказали встать на корточки, руки за голову, согнуть шею. Просто, получается, когда ты едешь, ты не можешь опуститься, на что-то опереться. Только ты опускаешь голову ниже, поднимаешь её выше — тебе тут же начинают прилетать побои. Тебе абсолютно запрещено на что-то опираться. И когда конвоирам становится скучно, они просто, это самое жуткое зрелище, когда люди сидят, не могут поднять голову, им говорят: «Пойте гимн Беларуси» и везут через весь город.

Допустим, если кто-то встал кому-то на руку, то человек просит встать: «Убери ногу с моей руки». Если он это делает без разрешения конвоиров, человека опять избивают.

Ехали мы какими-то просёлочными дорогами, судя по тряске. И в момент, когда доехали, некоторым людям стало физически плохо. И их, по сути, выкидывали из автозака в тюрьму. Это называется ИВС, но вообще, по сути, это тюрьма. Жодино, по-моему, называется. Ты абсолютно не знаешь, куда ты едешь, тебе не объясняют, что тебе предъявляется. На вопрос, что ты нарушил, опять же, следуют побои по печени, по почкам, по спине, по голове. Тебя заводят, тебе угрожают: «Вы сейчас приедете на хату, вас там петушить будут по очереди, мы уже договорились».

Поместили в какой-то прогулочный дворик, и в этом прогулочном дворике мы и ждали момента, когда нас расселят. Но проблема в том, что вместе с нами приехали ещё восемь автозаков — мы были седьмыми, — и очередь была очень большая. Ты стоишь на улице. А уже не май месяц. Люди сидят, ждут, но многие радуются, что хотя бы их не бьют в этот момент. То есть люди реально радуются тюрьме, что там их не херачат.

Впечатление такое, что никакой скидки на то, что ты — гражданин России, на то, что ты — журналист, не делается. Если ты попался, неважно, из-за чего ты шёл, ты отгребаешь".

По заявлению ЦИК Беларуси, Лукашенко победил на выборах президента 9 августа, набрав 80% голосов. Однако, по данным независимых наблюдателей, выборы, вероятно, выиграла Светлана Тихановская или по меньшей мере набрала достаточное количество голосов, чтобы пройти во второй тур. С момента объявления ЦИК результатов выборов в Беларуси четвёртый день продолжаются акции протеста. Власти жёстко разгоняют демонстрантов, применяя водомёты, резиновые пули и слезоточивый газ. По последним данным, задержаны более 6 тысяч человек, многих из них жестоко избили, в том числе несовершеннолетних. По официальным данным, в больницы обратились более 250 человек с различными травмами. Один человек во время протестов погиб.