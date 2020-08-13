Брюки - за 20 рублей, туфли - за 40. Цены на школьных базарах в Слуцке

До начала нового учебного года осталось 18 дней. «Кур'ер» прошёл по школьным базарам и нескольким магазинам и посмотрел, сколько стоит одежда и обувь для школьников, а также канцелярские товары.

Канцелярские товары

Набор цветного картона - от 2,50 рубля,

закладки для книг — от 7 копеек (бумажные) до 2 рублей — магнитные,

линейки 20 см - от 1,50 рубля,

пластилин (12 цветов) — от 3 рублей,

пеналы - от 2,40 рубля,

набор обложек для книг — от 3,50 рубля, доска для лепки — от 3,25 рубля, рюкзаки — от 20 рублей, обложки для тетрадей (10 шт.) — от 1,80 рубля, папка на замке — от 5 рублей. Реклама

Одежда

Брюки (бел. пр-ва) — от 28 рублей (со скидкой),

брюки (пр-ва Китай) — 20 рублей (в бюджетных магазинах),

пиджаки (пр-ва Китай) — от 10 рублей, (бел. пр-ва) — от 60 рублей,

блузки — от 28 рублей и более (белорусский производитель),

юбки - от 20 рублей,

платья — от 19 рублей,

жилеты - от 20 рублей,

футболки — от 5 рублей.

Обувь

Туфли детские из кожзама — от 27 рублей, туфли кожаные (бел. пр-ва) — от 40 рублей,

кеды спортивные — от 15 рублей,

сандалии из кожзама — от 23 рублей, комбинированные — от 58 рублей.