Брюки - за 20 рублей, туфли - за 40. Цены на школьных базарах в Слуцке

До начала нового учебного года осталось 18 дней. «Кур'ер» прошёл по школьным базарам и нескольким магазинам и посмотрел, сколько стоит одежда и обувь для школьников, а также канцелярские товары.
Канцелярские товары
Набор цветного картона - от 2,50 рубля,
закладки для книг — от 7 копеек (бумажные) до 2 рублей — магнитные,
линейки 20 см - от 1,50 рубля,
пластилин (12 цветов) — от 3 рублей,
пеналы - от 2,40 рубля,
набор обложек для книг — от 3,50 рубля,
доска для лепки — от 3,25 рубля,
рюкзаки — от 20 рублей,
обложки для тетрадей (10 шт.) — от 1,80 рубля,
Одежда
Брюки (бел. пр-ва) — от 28 рублей (со скидкой),
брюки (пр-ва Китай) — 20 рублей (в бюджетных магазинах),
пиджаки (пр-ва Китай) — от 10 рублей, (бел. пр-ва) — от 60 рублей,
блузки — от 28 рублей и более (белорусский производитель),
юбки - от 20 рублей,
платья — от 19 рублей,
жилеты - от 20 рублей,
футболки — от 5 рублей.
Обувь
Туфли детские из кожзама — от 27 рублей,
туфли кожаные (бел. пр-ва) — от 40 рублей,
кеды спортивные — от 15 рублей,
сандалии из кожзама — от 23 рублей, комбинированные — от 58 рублей.
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