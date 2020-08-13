Глава МВД Юрий Караев извинился за действия милиции на протестах. А Наталья Кочанова передала через Telegram-канал слова Александа Лукашенко.



«Я беру ответственность и приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, попавших под раздачу. По сути, это покушение на убийство. Представьте, какая ответная реакция у товарищей этих военнослужащих!» — сказал Караев в эфире ОНТ, добавив, что на митингах пострадали 60 милиционеров.

Глава МВД отметил, что «большинство не поддерживает протесты».

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«Нам не нужна драка. Не нужна война‚ — сказала Наталья Кочанова. — Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении. Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям».

Напомним‚ что за время протестов, начавшихся 9 августа, пострадали больше 200 человек, более шести тысяч были задержаны.

13 августа к требованиям участников акций протеста пересчитать голоса на выборах начали присоединяться коллективы крупнейших предприятий страны, среди которых БелАЗ, МАЗ, Минский тракторный завод, «Гродно-Азот», «Белмедпрепараты» и другие.