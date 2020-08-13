Как вырастить «Китайского императора» на огороде, знает и умеет Татьяна Ишекова

Случчанка Татьяна Ишекова выращивает на своём приусадебном участке китайские огурцы уже три года. В этом году посадила огурцы сортов «Китайский император», «Морозоустойчивый».

Татьяна рассказала «Кур'еру», почему предпочитает именно эти сорта огурцов.

В чём преимущества огурцов

Длина «Китайского императора» достигает 50−60 см, вес — от 0,5 до 1,5 кг. Например, вес огурца длиной 53 см составил 970 г. По вкусу огурцы сочные, хрустящие, ароматные. Из одного плода можно сделать салат для семьи и угостить друзей, соседей. Всегда дают хороший урожай. Устойчивы к перепадам температур, к болезням. С одного куста можно получить не менее 8 кг огурцов.

В чём особенности выращивания

Татьяна высаживает проросшие семена в грунт в апреле, укрывает плёнкой. Огуречные плети подвязывает к специальной конструкции — пирамиде. Огурцы собирает примерно с 20 июня и до заморозков. Китайские огурцы не нуждаются в частых подкормках, опрыскиваниях, поливе.

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Как используется урожай

Длинноплодные огурцы Татьяна использует для салатов и даже консервирует, хотя во многих инструкциях и описаниях китайских сортов огурцов указывается, что для длительного хранения, консервации они непригодны.

«Как-то был неурожайный год для традиционных огурцов, — вспоминает Татьяна. — В банки при консервировании к мелким огурцам стала подкладывать китайские, нарезанные. Выдержали, остались хрустящими, сохранили вкус и аромат».

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