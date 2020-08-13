«Дубинок и защитных жилетов на массовых мероприятиях у нас не было». Бывший милиционер рассказал о работе участкового

Работа участкового инспектора самая распространённая. Этот отряд стражей правопорядка самый близкий к населению и востребованный в народе. Все вопросы, особенно на селе, решает участковый. Он и помирит семейную пару, урегулирует конфликт между соседями, с пьяными выйдет на короткий разговор. Участковые работали и на массовых мероприятиях.

С участковым инспектором Слуцкого РОВД Эдуардом Мицкевичем я познакомился в конце 70-х, когда работал милиционером-водителем вневедомственной охраны при Слуцком РОВД и возил его по вызову. В тот раз мы выезжали по адресу. Осведомитель Мицкевича сообщил о краже муки с макаронной фабрики, факт кражи подтвердился.

Эдуард Мицкевич родился в Слуцке в 1937 году и город знал очень хорошо. На службу пришёл в 1966 году и получил должность милиционера. Сначала на задержания выезжал с опытными сотрудниками: Слонимским Л. В, Алешко В.Г., Метельским Е.Т., Хмелёвым В.В. и другими. Смекалистого сержанта направили на учёбу в среднюю школу милиции и вскоре присвоили офицерское звание. В начале службы он работал начальником КПЗ, дежурным медвытрезвителя, а с 1977 года — старшим участковым инспектором.

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За 27 лет в милиции Мицкевич неоднократно получал поощрения, награждён медалью «За доблестную службу» всех трёх степеней.

Работы всем службам, особенно участковым, прибавил указ 1985 года о борьбе с пьянством и алкоголизмом. Мицкевич, уже майор, наравне с сержантами садился в машину и ехал по вызовам. Приходилось изымать пьяниц и хулиганов с общественных мест, «накрывать» притоны и места распития спиртных напитков.

Пьяных и скандалистов изымали из семей, направляли на реабилитацию в Тимковичи, где строился цементный завод. Участковые доставляли алкоголиков в поликлинику и после медицинских процедур направляли на лечение в ЛТП. Так что старшему участковому Мицкевичу работы было много.

Нужно честно признать, что противоалкогольная компания породила

массовое пьянство,

драки,

семейные скандалы,

другие хулиганские проявления,

потерю здоровья и смерти.

Выборы в то время проходили спокойно, кто был не согласен — просто не ходили голосовать. Такая была форма протеста. Сотрудники милиции дежурили на избирательных участках, там ведь продавали спиртное, и следили за порядком. Массовых протестов, кроме того случая, когда в Слуцке сожгли суд (но он не связан с выборами), не припомню.

Во время моей службы милиционер должен был охранять порядок и защищать граждан. Его экипировка не предполагала даже защитных средств или средств активного нападения: жилетов, шлемов, дубинок, гранат. Мы дежурили во время массовых мероприятий на площади, в парке и других общественных местах в обычной одежде и без оружия. Самое сильное средство противодействия — это был баллончик «черёмуха», но он выдавался иногда, я его ни разу не применял.