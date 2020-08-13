На четвёртый день протесты и задержания в Беларуси акции стали более спокойными. Демонстранты немного изменили тактику и форму протестов, а силовики словно бы менее активно реагировали, по сравнению с противостояниями 9 и 10 августа.



В среду утром, 12 августа, оппозиционный телеграм-канал распространил призыв к блокировке дорог по всей стране — чтобы мешать продвижению военной спецтехники. Однако более заразительным оказался пример минчанок, который выстроились в живую цепочку около Комаровского рынка. Таким образом, они выразили солидарность с протестующими, пострадавшими от силовиков, пишет Meduza.

Цепи солидарности появились по всему Минску, а также в Гродно, Барановичах, Жлобине, Дзержинске, Солигорске, Пинске, Марьиной Горке, Столбцах, Фаниполе, Ивацевичах, Осиповичах и других городах. Присоединился и Слуцк. Женщины с детьми и цветами в руках выстраивались вдоль магистралей или двигались шествиями по улицах.

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Как Слуцк присоединился к акции солидарности:

В центре Слуцка девушки с цветами и плакатами вышли на акцию солидарности. Фото

на акцию солидарности. Фото Жительницы Слуцка встали в цепочку против насилия (фото и видео)

в цепочку против насилия (фото и видео) Никто не ожидал, что в Слуцке цепочка женщин против насилия закончится вот так. Репортаж

Похожая акция состоялась и около Медуниверситета в Минске, где собрались более 200 медиков. К ним даже вышел министр здравоохранения Владимир Караник, который, впрочем, затем назвал этот протест «четко срежиссированным мероприятием».

После акции был задержан врач-реаниматолог Богдан Шильниковский. Минская милиция никак не мешала участницам «цепей солидарности», даже, например, выстроившимся у метро «Пушкинская», где последние дни проходили массовые столкновения демонстрантов и спецназа. Однако других демонстрантов, собиравшихся рядом, всё же задерживали.

К вечеру среды протестующие и примкнувшие к ним водители принялись осуществлять заявленную тактику и небольшими группами блокировали дороги в разных частях Минска, в том числе в микрорайонах Грушевка, Малиновка, Серебрянка, Уручье. Их разгоняли сотрудники ГАИ на машинах, а также спецназовцы, применявшие светошумовые гранаты.

Белорусское МВД сообщило о двух случаях наезда на сотрудников ГАИ. Один произошёл в Минске на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей. Водитель попытался уехать, но его задержали, используя табельное оружие. Другой случай произошёл в Барановичах. Машину злоумышленника остановили, прострелив колесо, но сам он успел скрыться. Также ведомство отчиталось о задержании двух изготовителей коктейлей Молотова.

В среду многие жители Минска поддерживали демонстрантов с балконов своих квартир. В Грушевке это едва не привело к реальной опасности. Там омоновцы заехали во двор жилого дома, преследуя одного из протестующих, и выстрелили в сторону балконов.

Ещё с балконов жильцы показывали демонстрантам, куда им бежать. Протестующие прятались в подъездах, а люди пускали их в квартиры, пряча от силовиков.

Когда в Минске совсем стемнело, в спальных районах жители массово скандировали лозунги против действующего президента Александра Лукашенко. Люди включали фонарики на своих телефонах, некоторые вывешивали новогодние гирлянды на балконах, рассказали «Кур'еру» очевидцы.

Несколько телеведущих с госканалов объявили о своём увольнении. Из госСМИ ушли восемь сотрудников, среди них — журналисты «Беларусь 1», СТВ, Первого канала белорусского радио.

«Наша Ніва»сообщила, что вчера вечером из этой тюрьмы в Жодино неожиданно освободили людей. По словам волонтёров, около 150 человек. По состоянию на 7.30 13 августа из Окрестина освобождено 100 человек.