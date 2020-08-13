«Корова отпрыгнула в одну сторону, я - в другую», Самая молодая доярка из Замостья рассказала о своей работе

Лилии Вяль 27 лет, она — самая молодая доярка в деревне Замостье Слуцкого района. После школы девушка мечтала стать визажистом, но по стечению обстоятельств осталась в деревне. Она рассказала «Кур'еру», как не попала на курсы визажистов, работала продавцом, а потом осваивала профессию доярки, почему коров узнаёт по вымени и сколько можно заработать на ферме.

«Иногда случай меняет наши планы на будущее, — говорит Лилия. — Ещё в школе я мечтала стать визажистом, жить в городе, возможно, открыть своё дело. После её окончания нашла курсы визажа в Борисове, но в назначенное время туда не попала. Знакомый обещал, но не смог туда довезти вовремя. Когда через несколько дней добралась, оказалось, что набор закончен. Очень расстроилась и решила поступать в следующем году.

Не визажистом, так продавцом

Чтобы не терять время, взяла направление на 10-месячные бесплатные курсы на продавца-кассира от Слуцкого сахарного комбината. Но не учла, что раз курсы бесплатные, то нужно отработать год по распределению. Так мечта стать визажистом отдалилась ещё раз.

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По распределению попала в Шищицы. В это время как раз познакомилась с парнем, влюбилась и вышла замуж. Потом родилась дочь. Во время декретного отпуска всей семьёй жили в Замостье, с моей мамой. Про курсы визажа уже и не вспоминала. Хозяйство, семья, ребёнок — времени едва хватало на сон. Какая уж тут учёба!

Работы в деревне не было

После декрета дочку отвела в детский сад и вышла на работу. Ближайшее место было в деревне Покрашево. Мотание ужасное — ежедневные поездки из одной деревни в другую, в выходные — тоже работа, а зарплата — всего 200 рублей. Дочку из садика забирал муж. Для женщины с ребёнком это никак не подходит. Мне хотелось больше времени проводить с семьёй, баловать дочурку обновками, красивыми игрушками, но с моей зарплатой и рабочим графиком это было невозможно.

В это время мы расстались с мужем, он уехал в Минск, а я осталась в деревне. Мои две руки — не четыре, работы по хозяйству прибавилось, а сутки не стали длиннее. С ребёнком практически не общалась. Не потому, что я плохая мама, а просто не было времени: уезжаю на работу — дочка ещё спит, приезжаю с работы — часто уже спит. Понимала: надо что-то в жизни менять, но что? В Замостье работы по специальности нет. Уехать в город и скитаться по съёмным квартирам — тоже не выход.

Послушала маму и пошла на ферму

Говорят, безвыходных ситуаций нет. Мне помог совет мамы. В Замостье на ферме уволилась доярка — появилось вакантное место с зарплатой в 700−800 руб­лей и гибким рабочим графиком.

«Чем ни работа? Попробуй, дочка», — предложила мама. Так я рискнула осилить профессию доярки. Сейчас уже могу сказать, что получилось, потому что работаю больше двух лет. Привыкла к коллективу, к своим бурёнкам и даже к тому, к чему привыкнуть, кажется, невозможно — к естественным запахам фермы. Летом легче: зайдёшь утром, откроешь окна, двери, за полчаса проветрится. В жару очень сложно, запах буквально разъедает глаза, а зимой тоже — сквозняк не устроишь. Хотя сама наша ферма чистая, подстилку у коров меняем, но от запаха трудно избавиться.

Первые трудности

Сейчас смешно вспоми­нать первые рабочие дни: своих коров от чужих не отличала. Для меня они были как близнецы, а строптивые к себе вообще не подпускали. Хоть плачь!

В стаде — 371 голова, по сто с лишним коров на доярку. Есть план по надоям. Обычно работаем втроём. Сами договариваемся, как распределять работу. Сегодня одна сдаивает, пломбирует, другая — обтирает, моет, потом — меняемся. Доим мы аппаратами, но если корова приболела, то руками. Сейчас я своих коров узнаю не только по масти, но и по вымени. Сложно бывает, когда корова телится первый раз — она сама не понимает, что с ней происходит. Однажды, когда к такой подошла, она как подпрыгнет, я от страха в одну сторону, она — в другую.

Среди коров есть любимицы

За два года я к своим бурёнкам не то что привыкла, а прикипела душой. У меня даже есть несколько любимых: Белочка и Зорька. На ферме у коров кличек нет, только номера, но к этим, когда подойдёшь, ластятся, руку протянешь — прижимаются головой. Характер у них разный: кто посмирнее, кто поноровистее, но симпатии у нас взаимные. Эти чужих рук не любят. Своих любимиц иногда балую чем-нибудь вкусным.

Труднее всего — вставать утром

Сейчас уже привыкла к рабочему графику. А первое время тяжело давался ранний подъём. В пять утра звенит будильник, через полчаса — автобус, первая дойка — в шесть. Валилась с ног от недосыпа. Потом приноровилась: отсыпаюсь по выходным, иногда позволяю себе один час отдыха в обеденный перерыв, если не очень много работы по дому или выходной у мамы. Перерыв в работе у доярок с 11 утра до 5 часов вечера — времени для домашней работы и с дочкой позаниматься хватает. В пять начинается вечерняя дойка и длится до восьми вечера.

Ферма находится за пределами деревни. На работу, с работы, на перерыв бесплатно возит автобус. За счёт этого удаётся сэкономить немного времени. Мама тоже работает дояркой, наши выходные не пересекаются, и дочка всегда под присмотром. На личное подворье (у меня коза с козлятами, свиньи, куры, утки, кролики, огород) времени хватает.

О рабочем месте

У каждой доярки свой шкафчик в раздевалке. Как прихожу — переодеваюсь: халат, специальный прорезиненный передник и такие же нарукавники, одноразовые перчатки. Наше рабочее место — это зал-накопитель для дойки коров. Такое большое помещение с углублённой нишей по центру для доильных аппаратов (размер ниши — примерно 17 на 2,5 м).

С каждой стороны зала находятся платформы — на 16 коров каждая. Помещение устроено так, что во время дойки мы коров не видим, только задние ноги и вымя. Доим по кругу: подключаем аппараты к первым шестнадцати, а когда заканчиваем, то снимаем их и подключаем ко второй группе животных. Передвигаются аппараты вручную, но весят немного, килограмма два, это не тяжело. На дойку уходит примерно три часа. Утром две дойки, а вечером — одна.

Перед дойкой я мою вымя каждой коровы дезинфицирующим раствором, протираю сначала влажной, а затем сухой салфеткой и сцеживаю молоко в специальную ёмкость, смотрю на его цвет и плотность. Если вижу, что изменения, то корову сцеживаю вручную в бидон и делаю заявку ветеринару на медицинский осмотр. Больные коровы содержатся отдельно и сдаиваются вручную.

После дойки мою аппарат, «керхером» — яму, где находимся, зал, стойло коров, чистим стоки, протираем снаружи трубы, по которым идёт молоко. Ещё доярки каждый день моют специальное помещение для осеменения коров, а каждый четверг в санитарный день делают там полную уборку. Также убираю своё рабочее место. Бывает, что работаю с телятами на подмене. Мне нравится, они такие ласковые, доверчивые, люблю с ними разговаривать.

Помещение фермы отапливается, поэтому даже зимой не холодно. После смены обязательно душ.

Нет причин уезжать

На сегодняшний день меня в жизни всё устраивает: и работа, и деревенский быт, и отношения с людьми. Пока дочка — первоклассница, расходов не так много, от зарплаты даже откладываю. А у мамы так не получается — она помогает младшему сыну, который живёт в Минске. Говорят, от добра добра не ищут. Я согласна с теми, кто так думает. У меня нормальные условия труда, замечательный коллектив, хорошая заведующая, зарплата регулярно, есть премиальные к праздникам: иногда деньгами, иногда сертификатами на 100 рублей. Отпуск по графику.

Пока дочка маленькая, отпуск тоже провожу в деревне: рядом лес, озеро.

У нас с мамой просторный дом с паровым отоплением, горячей и холодной водой, канализацией. Рядом с домом приусадебный участок, порядочные приветливые соседи, которых я знаю с детства. Всё знакомое, всё родное. По воле случая я осталась в деревне, и пока у меня нет причин отсюда уезжать".