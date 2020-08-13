Сжигали стариков заживо. Областной суд пересмотрит уголовное дело приговорённого к смертной казни случчанина

В среду, 19 августа, в Слуцке состоится заседание Минского областного суда для повторного рассмотрения уголовного дела жителя Слуцкого района Виктора Скрундика. Его обвинили в убийстве пенсионеров и покушении на убийство 85-летней женщины.



Об этом сообщают правозащитники.

Напомним, что 6 марта Минский областной суд приговорил к большим срокам заключения Валентина Бушнина, Сергея Захарченко и Виталия Мятежа, а Виктора Скрундика — к смертной казни за убийство пенсионеров и покушении на убийство 85-летней женщины.

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30 июня Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу и отменил смертный приговор Виктору Скрундику.