В Слуцке судят парней, которые покупали цветы для девушек, стоящих в цепочке против насилия

На мирной акции, которая проходила вечером 12 августа в Слуцке, задержали минимум двух людей, которые покупали цветы для девушек.

Сегодня, 13 августа, в здании РОВД рассматривали несколько административных дел. Два из них — в отношении молодых людей, которые вчера покупали девушкам, участвующим в мирной акции, белые цветы. За что судили остальных, нам неизвестно.

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По информации родственников, молодых людей задержали непосредственно во время покупки цветов. Как они сказали, одному из них дали 10 суток. Второй потребовал защитника, поэтому рассмотрение его дела перенесли. Ему грозит от штрафа до ареста на 15 суток.

Задержанным вменяют ч. 1 ст. 23.34 Административного кодекса (Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, совершенное участником таких мероприятий, а также призывы ко всему перечисленному).

«Кур'ер» передал родным задержанных контакты человека, который вызвался помочь деньгами.