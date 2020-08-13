Более 300 случчанок собрались в цепь солидарности против насилия

Алексей Скрынников
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Более 300 случчанок собрались в цепь солидарности против насилия
Фото: Алексей Скрынников

Более 300 случчанок собралось в цепочку против насилия, которое применяется в Беларуси в отношении людей с 9 августа.

В Слуцке, как и во многих других городах Беларуси эта акция проходит второй день подряд.

В ТЕМУ: Никто не ожидал, что в Слуцке цепочка женщин против насилия закончится вот так. Репортаж

Фотографии: Алексей Скрынников

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Фото: Алексей Скрынников

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3 Авторы комментариев
It is 2015metel713factor Авторы недавних комментариев
metel713
Участник
metel713

Респект.

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13 августа 2020 21:35
It is 2015
Участник
It is 2015

без уважухи?

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13 августа 2020 22:55
factor
Участник
factor

Идиот иди доучивайся респект он же respect-в переводе с английского и есть уважение, хотя у тебя как и у хозяина только горки агрогарвард и тот заочно за свиные плечи, а после него и по русски и по беларуски никто говорить не умеет только трасянка

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13 августа 2020 23:28
It is 2015
Участник
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не старайся себя выставить умнее чем ты есть на самом деле.

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14 августа 2020 00:53
It is 2015
Участник
It is 2015

Кто эти люди?

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13 августа 2020 21:40
metel713
Участник
metel713

Представители народа, а не отщепенцев, подобных тебе.

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13 августа 2020 22:21
It is 2015
Участник
It is 2015

Я от тебя, осла не отщепился, я никогда не был не с ними, ни с тобой, а с народом

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13 августа 2020 22:55
factor
Участник
factor

твой народ бомжи подзаборные которые голосовали за 3%

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13 августа 2020 23:24
It is 2015
Участник
It is 2015

У С веты Тапкиной было чуть больше 3х и я за нее не голосовал.

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14 августа 2020 00:51
metel713
Участник
metel713

Ну что ж, спасибо за признание, что ты не можешь отщепиться от ослов. Наверное, это как у собак происходит? Поделись впечатлениями.

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14 августа 2020 00:01
It is 2015
Участник
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Отлезь, оп. Ты не в теме, но ты гораздо умнее Фактора.

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14 августа 2020 00:52
metel713
Участник
metel713

Отличная статья полковника МВД о том, какое применение силы и когда законно. Силовики это знают? Да. Народ лишь хотел знать правдивые результаты выборов. Сейчас они пробуют сдать назад. Отпускают некоторых незаконно задержанных. Что творится в ОВД, как обращаются с задержанными, мы знаем из статьи российского журналиста. Концлагерь в центре Европы. Почему боятся опубликовать правдивые результаты выборов? Здесь все ясно. Как называется правительство силовиков, пришедших к власти в результате переворота? Известно, это произошло. И как это наказывается по УК РБ, тоже известно.
Почему начальник Гродненского УВД принес извинения за действия «некоторых сотрудников»?Они очень боятся этого. Вот правильное разрешение ситуации в отношении положения в стране и прекращении насилия. Выполнение требований рабочих Белаза.

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13 августа 2020 22:20
It is 2015
Участник
It is 2015

«белое не надевать, обтягивающее не носить»

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14 августа 2020 00:55