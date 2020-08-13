Более 300 случчанок собрались в цепь солидарности против насилия

Более 300 случчанок собралось в цепочку против насилия, которое применяется в Беларуси в отношении людей с 9 августа.

В Слуцке, как и во многих других городах Беларуси эта акция проходит второй день подряд.

В ТЕМУ: Никто не ожидал, что в Слуцке цепочка женщин против насилия закончится вот так. Репортаж