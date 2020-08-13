Более 300 случчанок собрались в цепь солидарности против насилия

Более 300 случчанок собралось в цепочку против насилия, которое применяется в Беларуси в отношении людей с 9 августа.
В Слуцке, как и во многих других городах Беларуси эта акция проходит второй день подряд.
В ТЕМУ: Никто не ожидал, что в Слуцке цепочка женщин против насилия закончится вот так. Репортаж
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Респект.
без уважухи?
Идиот иди доучивайся респект он же respect-в переводе с английского и есть уважение, хотя у тебя как и у хозяина только горки агрогарвард и тот заочно за свиные плечи, а после него и по русски и по беларуски никто говорить не умеет только трасянка
не старайся себя выставить умнее чем ты есть на самом деле.
Кто эти люди?
Представители народа, а не отщепенцев, подобных тебе.
Я от тебя, осла не отщепился, я никогда не был не с ними, ни с тобой, а с народом
твой народ бомжи подзаборные которые голосовали за 3%
У С веты Тапкиной было чуть больше 3х и я за нее не голосовал.
Ну что ж, спасибо за признание, что ты не можешь отщепиться от ослов. Наверное, это как у собак происходит? Поделись впечатлениями.
Отлезь, оп. Ты не в теме, но ты гораздо умнее Фактора.
Отличная статья полковника МВД о том, какое применение силы и когда законно. Силовики это знают? Да. Народ лишь хотел знать правдивые результаты выборов. Сейчас они пробуют сдать назад. Отпускают некоторых незаконно задержанных. Что творится в ОВД, как обращаются с задержанными, мы знаем из статьи российского журналиста. Концлагерь в центре Европы. Почему боятся опубликовать правдивые результаты выборов? Здесь все ясно. Как называется правительство силовиков, пришедших к власти в результате переворота? Известно, это произошло. И как это наказывается по УК РБ, тоже известно.
Почему начальник Гродненского УВД принес извинения за действия «некоторых сотрудников»?Они очень боятся этого. Вот правильное разрешение ситуации в отношении положения в стране и прекращении насилия. Выполнение требований рабочих Белаза.
«белое не надевать, обтягивающее не носить»